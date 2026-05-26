Китай відмежовується від РФ: Пекін відреагував на погрози Москви бити по Києву

Анна Косик
26 травня 2026, 13:56
Представниця МЗС неочікувано прокоментувала позицію Пекіну щодо планів Москви.
Китайська сторона неоднозначно відреагувала на погрози Москви / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, pixabay

Коротко:

  • Китай закликав РФ та Україну утриматися від посилення ескалації
  • Пекін намагається відмежуватися від погроз РФ Україні
  • Кремль хоче примусити Київ піти на поступки шляхом терору

Країна-агресорка Росія погрожує Україні системними ударами по об'єктах в Києві. Але, схоже, цю ідею Кремля не підтримує потужний партнер Москви - Пекін.

За даними Укрінформу, речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що позиція Китаю в питанні "української кризи" є послідовною та чіткою, тому Пекін закликає до діалогу і переговорів для врегулювання війни.

Також вона висловила заклик "до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій".

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував цю заяву представниці Китаю. За його словами, Пекін таким чином відмежовується від російських погроз бити по Києву та агресивної риторики Москви, яка розпочалася в акурат після візиту Путіна.

Допис Коваленка про реакцію Китаю на погрози Росії / фото: скріншот

"Росія зараз прагне шляхом терору примусити Україну до поступок в перемовинах, але це наївно, цього не буде, хоч Путін схоже вірить в це. Росія має негайно припинити війну і тоді це дозволить РФ уникнути тих наслідків, про які поки що Путін не розповідає росіянам", - додав він.

Як Китай використовує війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога, офіцера ЗСУ та керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана, останній візит Володимира Путіна до Китаю був не демонстрацією сили, а черговим приниженням для Росії.

В обмін на політичну підтримку Пекіна, доступ до технологій подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічну підтримку в умовах санкцій Москва дедалі більше погоджується на роль молодшого партнера КНР.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

Напередодні стало відомо, що китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

