Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у Мюнхені

Зеленський попередив про перекидання військ РФ до Білорусі й ризик операції "під фальшивим прапором", а також наголосив, що РФ не готується завершувати війну.

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Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези з виступу Зеленського:

Україна має у планах досягнення миру в 2025 році

Росія не готується завершувати війну – є низка ознак цього

Україна не погодиться на угоди, підписані за її спиною

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції під час другого дня заходу, 15 лютого. Він наголосив, що має у планах досягнути миру в 2025 році.

Також він зазначив: є низка ознак того, що країна-агресорка Росія не готується завершувати війну проти України, а також попередив, що влітку цього року РФ може перекинути свої війська до Білорусі й, можливо, влаштувати операцію "під фальшивим прапором".

Главред зібрав головні заяви президента України під час виступу на другий день Мюнхенської конференції.

Росія не готується завершувати війну

На початку виступу Зеленський згадав про Росію і удар "Шахеда" по саркофагу ЧАЕС, який стався у ніч на 14 лютого. Президент України зазначив, що безпілотник ніс на собі понад 50 кг вибухівки. Такий навмисний удар є ще одним підтвердженням того, що російський диктатор Володимир Путін не готується завершувати війну проти України, зазначив Зеленський.

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки… Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", – заявив президент України.

Росія готується відправити свої війська до Білорусі

Країна-агресорка Росія готується відправити цього літа свої війська до Білорусі, попередив Зеленський. Він нагадав, що це створює додаткову небезпеку не лише для України, а й для трьох країн НАТО, і запитав, як швидко Альянс зможе відреагувати і чи взагалі відреагує на можливу російські операцію "під фальшивим прапором" з території Білорусі.

"Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може – призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", – наголосив він.

Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

Також український президент закликав до створення Збройних сил Європи. Він наголосив, що це потрібно зробити на тлі російської загрози Європі. За його словами, час створення таких сил настав.

"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти – заради себе і заради Європи – людей Європи, ваших народів, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Європа повинна стати самодостатньою та об'єднати свою силу з Україною.

Він нагадав, що зараз країну-агресорку Росію стримують українські військові, яких підтримують інші країни. Проте, за його словами, не можна відкидати варіанту, що Сполучені Штати Америки можуть сказати Європі "ні" в питаннях, які їй загрожують.

"Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили – Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені", – наголосив президент України.

У той же час він додав, звертаючись до генсека НАТО Марка Рютте, що такі Збройні сили не стануть заміною Північноатлантичного альянсу.

Україна не погодиться на мирні угоди, укладені без її участі

Також Зеленський наголосив, що Україна ніколи не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. У разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Путін зараз намагається провести переговори зі США без участі України та Європи – як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ. Зеленський заявив, що якщо буде укладення угоди без України та Європи, то "програють усі".

"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року – не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", – додав український президент.

Гарантії безпеки для України

За словами Зеленського, членство України в НАТО могло б стати гарантією безпеки для нашої держави.

"Або – якщо не це – то умови, які дозволять нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні. Тому що в якийсь момент буде межа між війною і миром. Де ця межа буде проведена і наскільки вона буде міцною – залежить від нас. Моя пропозиція: Східний кордон України, східний кордон Білорусі, східні кордони країн Балтії, східний кордон Фінляндії. Це найсильніша лінія безпеки для всіх нас в Європі, тому що це лінія міжнародного права", – наголосив український президент.

Потрібно розробити спільний план завершення війни

Відповідаючи на запитання після свого виступу, Зеленський зазначив, що повинен бути спільний план завершення війни. Він наголосив, що потрібно підготувати безпекові гарантії, як основну передумову, щоб зупинити російського диктатора Путіна і його війну.

"Я думаю, що ми, по-перше, повинні розробити спільний план. Я сказав це президенту Трампу після того, як він поговорив з Путіним... Я сказав, буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга – з Україною. Я сказав, що має бути спільний погляд… Це не може відбуватися без нас. І якщо ми не маємо на сьогодні спільного плану, то як на мене це означає, що у США немає такого плану. Якщо у них щось є, то це не про нас, але ми не хочемо такої нової реальності", – сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна готує велику міжнародну зустріч до річниці початку повномасштабної війни.

План України – досягнути миру в 2025 році

Зеленський заявив, що має у планах досягнути миру в 2025 році.

"Тому дуже важливо упродовж наступних місяців підготувати ці речі, щоб надати їх президенту США, знайти час для спільних зустрічей, для створення спільного плану, покласти його на стіл Путіну. Президент Трамп сильний, він може це зробити, накласти санкції, будь-яким чином як забажає. А після цього ми зупинимо війну 2025 року, така мета, такий наш план", – сказав президент України.

Мюнхенська конференція з безпеки/ Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського під час першого дня Мюнхенської конференції – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції у перший день заходу 14 лютого. Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

Зокрема, Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО. Він зазначив, що Україні потрібна армія у 1,5 млн осіб. США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.

Також Зеленський висловився про візит до Саудівської Аравії. Він прокоментував мету офіційного візиту до Саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, Єрмак сказав, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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