Трамп 'накинувся' із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

Трамп заявив про небажання союзників по НАТО брати участь в операції проти Ірану, водночас наголосивши на самодостатності американських сил.

Президент США розлютився через рішення країн НАТО

Трамп написав гнівний допис через дії країн-членів НАТО

Більшість членів Альянсу відмовились підтримати бойові дії США на Близькому Сході

Більшість країн-членів НАТО відмовились брати участь в операції США проти Ірану. Такі дії членів Альянсу викликали агресивну реакцію з боку Дональда Трампа. У дописі в Truth Social глава Білого дому розкритикував союзників США та заявив, що його країна не потребує допомоги від жодної з країн.

За його словами, більшість союзників по НАТО повідомили Вашингтон про небажання брати участь у військовій операції проти Ірану на Близькому Сході, попри те, що загалом підтримують позицію США і погоджуються з тим, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю.

"Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою вулицею — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", - бідкається президент США.

Водночас Трамп наголосив, що американські сили завдали нищівного удару по іранських збройних силах, заявивши про знищення флоту, авіації, систем протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій.

Також, за його словами, було ліквідовано значну частину військово-політичного керівництва Ірану, що, на його думку, унеможливлює подальшу загрозу для США, їхніх союзників у регіоні та світу загалом.

"З огляду на те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, мине потребуємо допомоги ні від кого!", - резюмує він.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи можуть США застосувати 5 статтю НАТО в рамках конфікту з Іраном - думка експерта Як писав Главред, у разі подальшого загострення та затягування конфлікту на Близькому Сході європейські держави теоретично можуть у певний момент долучитися до підтримки США. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Він зазначив, що розвиток подій значною мірою залежатиме від політичної волі самих європейських країн. Експерт пояснив, що для задіяння п’ятої статті НАТО необхідний надзвичайно серйозний привід, наприклад удар по території держави-члена або її військових об’єктах. Без цього участь європейців швидше визначатиметься їхнім добровільним рішенням або двосторонніми домовленостями. Водночас він додав, що наразі Дональд Трамп не створює умов, які б стимулювали європейські країни активно підтримувати його позицію. "Він (Трамп, - ред.) продовжує досить жорстко і навіть агресивно говорити з Європою, скоріше висуваючи вимоги, ніж намагаючись вести конструктивний діалог. Тому, з цієї точки зору, поки не буде серйозного приводу, п'яту статтю активувати не будуть", - каже Леонов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким зверненням до союзників, попередивши, що їхня відмова брати участь у захисті Ормузької протоки може негативно позначитися на майбутньому Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Тим часом переговори між Україною та Росією за посередництва США опинилися в глухому куті. Як зазначає Financial Times, фокус Вашингтона на протистоянні з Іраном спричинив затримки як у переговорному процесі, так і в постачанні важливого озброєння для української армії.

Водночас Іран заявляє про отримання військової підтримки від Росії та Китаю. Пр це повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

