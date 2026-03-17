Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

Юрій Берендій
17 березня 2026, 18:08
Трамп заявив про небажання союзників по НАТО брати участь в операції проти Ірану, водночас наголосивши на самодостатності американських сил.
Президент США розлютився через рішення країн НАТО

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп написав гнівний допис через дії країн-членів НАТО
  • Більшість членів Альянсу відмовились підтримати бойові дії США на Близькому Сході

Більшість країн-членів НАТО відмовились брати участь в операції США проти Ірану. Такі дії членів Альянсу викликали агресивну реакцію з боку Дональда Трампа. У дописі в Truth Social глава Білого дому розкритикував союзників США та заявив, що його країна не потребує допомоги від жодної з країн.

За його словами, більшість союзників по НАТО повідомили Вашингтон про небажання брати участь у військовій операції проти Ірану на Близькому Сході, попри те, що загалом підтримують позицію США і погоджуються з тим, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю.

"Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою вулицею — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", - бідкається президент США.

Водночас Трамп наголосив, що американські сили завдали нищівного удару по іранських збройних силах, заявивши про знищення флоту, авіації, систем протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій.

Також, за його словами, було ліквідовано значну частину військово-політичного керівництва Ірану, що, на його думку, унеможливлює подальшу загрозу для США, їхніх союзників у регіоні та світу загалом.

"З огляду на те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, мине потребуємо допомоги ні від кого!", - резюмує він.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи можуть США застосувати 5 статтю НАТО в рамках конфікту з Іраном - думка експерта

Як писав Главред, у разі подальшого загострення та затягування конфлікту на Близькому Сході європейські держави теоретично можуть у певний момент долучитися до підтримки США. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Він зазначив, що розвиток подій значною мірою залежатиме від політичної волі самих європейських країн.

Експерт пояснив, що для задіяння п’ятої статті НАТО необхідний надзвичайно серйозний привід, наприклад удар по території держави-члена або її військових об’єктах. Без цього участь європейців швидше визначатиметься їхнім добровільним рішенням або двосторонніми домовленостями.

Водночас він додав, що наразі Дональд Трамп не створює умов, які б стимулювали європейські країни активно підтримувати його позицію.

"Він (Трамп, - ред.) продовжує досить жорстко і навіть агресивно говорити з Європою, скоріше висуваючи вимоги, ніж намагаючись вести конструктивний діалог. Тому, з цієї точки зору, поки не буде серйозного приводу, п'яту статтю активувати не будуть", - каже Леонов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким зверненням до союзників, попередивши, що їхня відмова брати участь у захисті Ормузької протоки може негативно позначитися на майбутньому Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Тим часом переговори між Україною та Росією за посередництва США опинилися в глухому куті. Як зазначає Financial Times, фокус Вашингтона на протистоянні з Іраном спричинив затримки як у переговорному процесі, так і в постачанні важливого озброєння для української армії.

Водночас Іран заявляє про отримання військової підтримки від Росії та Китаю. Пр це повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

19:14Війна
"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війні

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війні

18:53Війна
Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

18:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Останні новини

20:04

Вдова Аdam розплакалася через питання журналістки про чоловіка

19:46

Стубб закликав ЄС активувати гнучкі механізми: що зміниться у санкціях проти РФ

19:44

"Немає нафти — немає грошей": Орбан висунув Україні новий зухвалий ультиматум

19:28

У США почався розкол через Іран: топ-посадовець подав у відставку

19:14

Наліт "Ланцетів": чому атака РФ на Київ була на руку Україні

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
19:10

Чому морські дрони можуть стати головною загрозою для флотів НАТО: Невзлін розкрив нюансПогляд

19:08

Робота серед мільйонерів: дівчина розповіла про дивні звички багатіїв

18:53

Син покійного Лесика Турка показав могилу батька

18:53

"Куди поділися гроші": Трамп зробив гучну заяву про Україну та її програш у війніВідео

Реклама
18:45

Гучний трансфер у Динамо: європейський топ-клуб готує солідний чек з гравця

18:27

Один простий засіб миттєво позбавить від моху: його можна знайти в кожному домі

18:14

"Підходять один одному": Денисенко висловилася про стосунки Цимбалюка

18:13

Злодії завжди звертають на це увагу: названо найбільш вразливу деталь у будинку

18:08

Єдине на Землі море, яке немає берегів: де воно знаходиться і як таке взагалі можливо

18:08

Трамп "накинувся" із звинуваченнями на країни НАТО - що розлютило президента США

17:40

Яку популярну рибу категорично не можна їсти: там шалений вміст ртуті

17:30

Вихід США з НАТО: з’явився несподіваний сценарій розвала Альянсу

17:21

Вихід США з переговорів про мир: який "план Б" готує Європа для України

17:17

"Працював більше, ніж Діма": Богдан Ступка незлюбив зірку серіалу "Свати"

17:14

Банани тижнями не чорнітимуть: простий трюк, про який мало хто знає

Реклама
17:08

День Святого Патрика: найкращі фільми про Ірландію та ірландців

16:40

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

16:36

Справжній "скарб" зі сміттєвого відра: один продукт творить дива на городі

16:24

У будинку знайшли кімнату, повністю засипану піском: що приховували власники

16:20

Для чого потрібне кільце на шампурах: за призначенням його майже не використовуютьВідео

16:11

Чим пахне Наталія Могилевська: співачка показала свою парфумерну колекціюВідео

16:05

Ходьба для схуднення після 50 років: тренери назвали ефективну щоденну норму

15:53

Привітання з Днем народження сестрі — гарні картинки та найкращі побажання

15:47

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

15:35

Збір на підтримку "Титанових" у межах повернення проєкту "Караоке на майдані" запущено

15:31

Війну можна змусити завершитись: Зеленський звернувся до США з ідеями

15:12

Смертельний ворог слимаків і равликів: яку квітку варто посадити на ділянці

15:09

На Тернопільщині відчутно холоднішатиме: яким буде максимальний "плюс"

15:09

"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустрічВідео

14:58

Україна погодилася відновити "Дружбу", але є нюанс: хто профінансує ремонт

14:49

РФ скоротила виробництво ракет: Зеленський - про плани ворога

14:33

Були небезпечними для СРСР: які колоритні українські слова стерла радянська влада

14:24

"Головне, не несіть до церкви": в Україні почали готувати суші-паски

14:21

Яке взуття варто носити з жіночими легінсами щодня? Лофери, кросівки чи черевики? новини компанії

14:20

"Велика небезпека": названо область, в якій РФ хоче створити буферну зону

Реклама
14:17

Street style Україна весна 2026: наймодніші образи з Instagram новини компанії

14:04

Чому в СРСР масово будували зі склоблоків: радянський будівельний феномен

13:55

Ризик залишитися без цвіту: які рослини категорично не можна обрізати в березні

13:52

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

13:42

"Беззаконня": путіністку Распутіну з хворою донькою виганяють з дому

13:17

Керівник НАБУ Кривонос є підозрюваним у справі про вимагання $120 тис. хабаря за землю — експрокурор САП

13:13

Одна дрібниця "з’їдає" тиск: чому шини авто раптово спускаютьсяВідео

13:08

Шойгу б'є на сполох через пряму загрозу для Уралу з боку України

12:45

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

12:38

Малини буде багато: що покласти під кущі в березні, щоб отримати багатий урожайВідео

