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Трамп починає війну: як нові мита від США змінять світовий порядок

Юрій Берендій
3 квітня 2025, 18:15
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Рішення Трампа про введення мит проти багатьох країн світу означає початок торговельних війн, що загострить відносини із союзниками, вказує Олещук.
Трамп починає війну: як нові мита від США змінять світовий порядок
Трамп забив останній цвях у труну американського лідерства / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Олещук:

  • Рішення Трампа про введення мит пояснюється популістичними передвиборчими обіцянками
  • Торгівля між США та РФ дійсно перебуває на низькому рівні
  • Трамп забив останній цвях у труну американського лідерства

Рішення Дональда Трампа про запровадження мит розпалює глобальну торговельну війну, яка не лише змінює економічні баланси, а й руйнує усталений світовий порядок, послаблюючи лідерство США та розколюючи Захід. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук.

Чому Трамп ввів нові мита

За його словами, Трамп розпочав цю торговельну війну, виконуючи свої передвиборчі обіцянки. Основний аргумент цієї політики полягає в тому, що світ нібито експлуатує США, що підтверджує від’ємний торговельний баланс. Через це американська економіка та промисловість зазнають втрат, виробництва переносяться за кордон, а громадяни США втрачають робочі місця.

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Трамп обґрунтовує введення мит необхідністю виправити цю ситуацію, збалансувати торгівлю, скоротити державний борг і знизити податки, що, на його думку, має забезпечити економічну справедливість.

"Усе це дуже яскрава популістська риторика, спрямована на ті верстви американського населення, які у своїх проблемах звинувачують іноземців", - вказує політолог.

Які політичні наслідки для Трампа

Олещук зазначає, що політичні наслідки рішення Трампа будуть серйозними, оскільки мита зачепили не лише геополітичних суперників США, а й їхніх традиційних союзників. Це руйнує єдність Заходу. Вже зараз рішення викликало різко негативну реакцію з боку ЄС та інших партнерів, адже фактично розпочинається масштабна торговельна війна, що загострить напруженість між США та їхніми союзниками.

"Тож Трамп продовжує йти шляхом добивання єдності Заходу і лідерства США. Не зовсім можу погодитися з думками, які вже звучать, про те, що рішення Трампа робить неминучою третю світову війну. Але це точно робить неминучим розпад звичного порядку і фрагментацію світу. Великі альянси і союзи руйнуються, і, очевидно, на нас чекає повне перезавантаження міжнародних відносин, переорієнтація держав з одних партнерів на інших. І все це робить подальший розвиток подій важко прогнозованим", - сказав він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Політолог додає, що таким чином руйнується усталений світовий порядок, де існували умовні блоки Заходу та Антизаходу. Натомість формуватимуться ситуативні союзи, а США перестануть бути беззаперечним стратегічним орієнтиром для своїх партнерів.

Чому США не ввели мита щодо Росії

Також Олещук звертає увагу, що обмеження не торкнулися Росії, КНДР, Білорусі та подібних режимів. У Трампа пояснюють це тим, що США не ведуть із цими країнами суттєвої торгівлі, тому запровадження мит не має сенсу. Враховуючи, що рішення ухвалювалося на основі торговельного балансу США з кожною країною, відсутність Росії у списку не варто розглядати як поступку Путіну, оскільки обсяги торгівлі між двома країнами наразі низькі.

"Загалом, не беручи до уваги економічні наслідки, лише політичних наслідків рішення Трампа про початок глобальної торговельної війни вистачить для негативного результату. "Прості рішення" від Трампа навряд чи приведуть США до чогось хорошого", - наголосив він.

Трамп забив останній цвях у труну американського лідерства

Політолог підсумовує, що головний політичний наслідок полягає у стрімкому послабленні лідерських позицій США у західному світі та на міжнародній арені загалом. Якщо раніше Штати сприймалися як ключовий центр впливу, то тепер ці часи минули. Навіть зміна президента не зможе повернути ситуацію назад, адже політика Трампа матиме довготривалі негативні наслідки, які вже неможливо зупинити.

"Тепер якщо США захочуть відновити старий порядок, доведеться десятиліттями вибудовувати заново цю систему. Утім, я сумніваюся, що Штати захочуть і будуть на це здатні.Тому, найімовірніше, рішення Трампа - це останній цвях у кришку труни американського лідерства", - підкреслив експерт.

Нові мита США - що відомо про політику Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових взаємних тарифів для низки країн.

Зокрема, адміністрація Трампа встановила мита в розмірі щонайменше 10%, до списку потрапила і Україна, тоді як Росія, КНДР і Білорусь не були включені. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що Росія не підпадає під нові тарифи, оскільки Сполучені Штати не ведуть з нею торгівлю, а проти Кремля вже діють американські санкції. Він також закликав інші країни утриматися від запровадження дзеркальних мит, щоб уникнути подальшої ескалації.

Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко роз'яснила, які наслідки матиме для України запровадження нових торговельних умов США.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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