Трамп може скасувати рішення Байдена проти РФ: в ЄС панікують

Високопосадовці Європейської комісії розпорядилися вивчити укази Байдена.

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Які плани у Трампа / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

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Трамп може скасувати рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден

Трамп відмовився від використання військової сили або введення мит на Данію

Чиновники Євросоюзу аналізують сотні указів, зокрема, про санкції проти Росії, запроваджені президентом США Джо Байденом. У Брюсселі зростає стурбованість тим, що Дональд Трамп скасує їх.

Брюссель стурбований тим, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника просто тому, що їх ухвалив Байден, не особливо замислюючись про наслідки таких кроків для європейських союзників, йдеться у матеріалі Financial Times.

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За словами трьох осіб, поінформованих про ініціативу, високопосадовці Європейської комісії розпорядилися вивчити укази Байдена, що охоплюють широкий спектр питань - від санкцій проти Росії до торгівлі та кібербезпеки, - щоб з'ясувати, які скасування можуть найбільше вплинути на блок або підірвати його власні заходи.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"Побоювання викликає те, що він Трамп скасує рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", - сказало одне з джерел.

Поспіх перед інавгурацією Трампа 20 січня підкреслює невпевненість ЄС у можливих діях обраного президента, коли він повернеться до Білого дому після погроз, які він уже висловлював на адресу близьких союзників США.

Останніми днями Трамп відмовився виключити використання військової сили або введення мит на Данію, щоб змусити її продати Гренландію. Він також запропонував, щоб Канада стала частиною США, як і Панамський канал.

Новини США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Трамп переглядає свій підхід щодо України. Стало відомо, що новообраний президент США відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал.

Стало відомо, навіщо насправді Трампу Гренландія. Обраний президент США хоче купити Гренландію, щоб розширити вплив країни та створити історичну спадщину. Одне із анонімних джерел зазначило, що Трамп не планує використовувати військову силу.

Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним. Відомо, що Трамп не назвав конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється - яка саме мета зустрічі та що будуть обговорювати на ній.

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