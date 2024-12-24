Євросоюз має намір виготовити для України мільйони боєприпасів - єврокомісар

Наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди їх спрямувати.

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Єврокомісар Андрюс Кубілюс (на фото) / колаж: Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, Х / Andrius Kubilius

Що сказав єврокомісар:

У ЄС зараз виробляють лише 20-25% зброї для України

Європа впроваджує механізм інтеграції українського ВПК

Країни-члени ЄС у 2025 році виготовлять для Збройних сил України близько 2 мільйонів артилерійських снарядів. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише hromadske.

За його словами, нині в ЄС виробляють лише 20-25% зброї, тоді як решту закуповують за кордоном. Щоб збільшити виробництво, необхідні замовлення від європейських урядів, чого зараз не вистачає. Як пояснив Кубілюс, без довгострокових контрактів із виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа вироблятиме більше зброї та боєприпасів для України.

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"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або із заморожених російських активів", - додав він.

За словами єврокомісара, наступного року ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди їх спрямувати. Також Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дасть змогу інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.

Заморожені активи РФ і допомога Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, західний світ заморозив активи Росії в розмірі $300 млрд через повномасштабний напад на Україну. Київ неодноразово просив передати ці гроші як допомогу для відбиття російської військової агресії. Штати підтримали конфіскацію активів РФ для відновлення України.

У Путіна "помахали ручкою" своїм $300 млрд на Заході, писали журналісти Reuters. Російська влада має намір подавати позови в суди, але фактично змирилася із втратою цих активів.

10 грудня США виділили Україні $20 мільярдів допомоги на кредитній основі. Борг буде погашено за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Заморожені активи РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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