Це вже далеко не Байден: експерт пояснив, як відрізнятиметься політика Гарріс

Камала Гарріс і Джо Байден є представниками різних політичних груп Демократичної партії.

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Експерт прокоментував ймовірну політику Гарріс / Коллаж: Главред, фото: x.com/KamalaHarris

Про що йдеться в заяві Дубовика:

Гарріс та Байден входять в різні політичні групи Демократичної партії

Гарріс не має прадавніх страхів ескалації

Гарріс може вести іншу політику, ніж Байден, стосовно воюючих країн

Підтримка України продовжиться, якщо Камала Гарріс, представник Демократичної партії, переможе на виборах президента США. Однак, варто зважати, що, на відміну від її однопартійця чинного президента Сполучених Штатів, її зовнішня політика може бути зовсім іншою.

З такою думкою сьогодні, 5 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ виступив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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За його словами, Камала Гарріс і Джо Байден є представниками різних політичних груп Демократичної партії. До того ж, демократка — з іншого покоління лідерів.

"Це може відіграти певну роль у змінах, які можуть статися. Наприклад, Байден переконаний, що потрібні серйозні зв’язки з трансатлантичними партнерами, традиційними європейськими союзниками, НАТО, Європейським Союзом. Дуже важливою, на його думку, є коаліція, держав, яка виникла після початку російського масового вторгнення в Україну. Гарріс з ним не розходиться публічно в цьому питанні, вона теж погоджується з цим, проте, напевно, її драйв, її бажання зміцнити трансатлантичну солідарність може бути не таким помітним, як у Байдена, який виріс як політик ще в роки холодної війни, коли західне згуртування проти радянської загрози було принципово важливим", — пояснив свою думку Дубовик.

Окрім цього, директор Центру міжнародних досліджень підкреслив, що Гарріс не обтяжена страхами ескалації, які корінням сягають років холодної війни та ядерного протистояння між СРСР і США.

"Тому, можливо, теоретично вона може сміливіше трохи діяти з погляду відкидання цих страхів щодо ескалації з боку Росії, у тому випадку, якщо Америка щось дасть чи не дасть, якусь зброю чи дозвіл використовувати цю зброю для України. Тож у цьому сенсі можуть бути якісь нові моменти", — вважає експерт.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дубовик висловив припущення, що Гарріс може вести дещо іншу політику, ніж Байден, стосовно не лише України. Як приклад він наводить й інші країни — Ізраїль, Палестину, загалом Близький Схід.

Вибори в США / Инфографика Главред

"Камала Гарріс займає більш критичну позицію щодо воєнних дій, які Ізраїль проводить у секторі Газа, тому вона може зайняти жорсткішу позицію щодо Ізраїлю. Ніхто не прогнозує, що Ізраїль перестане бути важливим союзником Америки. Такого розриву ми не очікуємо. Проте більший тиск може бути для того, щоб Ізраїль припинив військові дії або принаймні вів їх якимось іншим чином, щоб не гинули цивільні жителі", — висловив думку Дубовик.

Однак, як переконаний загалом експерт, Гарріс продовжуватиме політику адміністрації президента Байдена, частиною якої вона є.

Вибори в США - що відомо

Раніше Главред пояснював, коли будуть відомі результати голосування. Як відомо, за пост змагаються чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс та колишній президент США Дональд Трамп.

До слова, Дональд Трамп прямо розповів, що буде, якщо він програє. Він заявляє, що не закликатиме своїх прихильників не проявляти агресію.

Що цікаво, РФ намагається зірвати вибори у США. Секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер звернув увагу, що на дільницях уже були проблеми.

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