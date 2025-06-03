У Росії вимагають виконати дві умови для того, щоб почався третій раунд перемовин між Києвом і Москвою.

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У Москві оприлюднили 2 умови для третього раунду переговорів/ колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, сайт Держдуми

Коротко:

Москва висунула дві умови для третього раунду переговорів з Києвом

Перша умова – повна відмова України від атак по РФ

Друга умова дотримання перемир’я тривалістю 2-3 дні на окремих ділянках фронту, яке пропонує РФ

Країна-агресорка Росія готова погодитися на третій раунд переговорів з Україною, лише якщо Київ виконає дві умови.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

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За його словами, першою умовою є повна відмова України від атак на зразок підривів залізничних мостів у російському тилу, а також ударів по стратегічних аеродромах.

Друга умова – це дотримання запропонованого Росією перемир’я тривалістю 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

"Від цього значною мірою залежатиме не тільки час третього раунду, а і його зміст. Це дуже важливий момент і, можливо, навіть один із ключових", – заявив Чепа.

За словами Путінського прибічника, ініціатива перебуває на боці України. За його словами, нібито саме від дій Києва буде залежати те, чи зможе розпочатися процес розширення перемир’я на більші території, включно з потенційним припиненням вогню по всій лінії фронту.

"Якщо буде вироблено адекватні механізми контролю припинення вогню і Київ неухильно буде дотримуватися цих домовленостей, тоді можна буде говорити й про більш тривале перемир’я", — сказав російський депутат.

Переговори України і Росії у Стамбулі 2 червня – останні новини

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