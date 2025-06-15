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"США можуть почати програвати": прогноз потужного удару Трампа по РФ

Олексій Тесля
15 червня 2025, 14:26
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Серед поміркованих республіканців є ті, хто не буде сліпо орієнтуватися на Дональда Трампа, каже Володимир Огризко.
Путин, Трамп
З'явився прогноз ведення нових санкцій США проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне із заяв Огризка:

  • Республіканці розуміють, що ситуацію треба змінювати
  • Трамп досі не бачить нічого поганого в Путіні

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання про те, чому Вашингтон зволікає з новими санкціями проти РФ.

"Трамп же не живе в космосі - він існує в рамках американської політичної еліти, а вона дуже різна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що одним з ініціаторів жорстких санкцій проти РФ є сенатор Ліндсі Грем.

"І таких, як він, у Республіканській партії чимало. Вони розуміють, що ситуацію треба змінювати, інакше США реально почнуть відступати і програвати", - зазначив він.

Дипломат пояснює, що навіть серед поміркованих республіканців є ті, хто не буде сліпо орієнтуватися на Трампа.

санкции
/ Главред

"Попереду, за півтора року, вибори, і якщо позиції Трампа почнуть знижуватися (а є серйозні підстави вважати, що саме так і буде), то чому ці республіканці, які прагнуть переобратися до Конгресу або Сенату, повинні слідувати за ним беззастережно?", - уточнює він.

Колишній очільник МЗС також не скидає з рахунків і зовнішній фактор.

"Те, що відбувається в Європі, візити західних лідерів - усе це, хоч і по краплині, але впливає на його свідомість. Так, поки що ефективність цього впливу невелика, адже Трамп досі не бачить нічого поганого в Путіні і ставить Україну і Росію на один щабель. Але, як то кажуть, вода камінь точить. Тому будемо сподіватися", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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