Зеленський зустрінеться з Трампом: ЗМІ дізналися місце і дату переговорів

51-й саміт G7 відбудеться з неділі по вівторок у канадському гірському курорті Кананаскіс.

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Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Зеленський і Трамп планують зустрітися в рамках саміту G7

51-й саміт G7 відбудеться в канадському гірському курорті Кананаскіс

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують зустрітися в рамках саміту G7. Їхня остання зустріч відбулася у квітні - на траурній церемонії прощання з Папою Франциском.

Як пише Axios, нещодавно анонімний представник Білого дому підтвердив, що Трамп має намір провести зустрічі із Зеленським, а також із прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту G7.

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Контекст саміту G7

Переговори між світовими лідерами відбудуться на тлі загострення ситуації на Близькому Сході - війни між Ізраїлем та Іраном, а також триваючих розбіжностей між США і низкою союзників з питання сектора Гази, повномасштабної війни в Україні та торгових мит, зазначає Axios.

51-й саміт G7 відбудеться з неділі по вівторок у канадському гірському курорті Кананаскіс, розташованому в провінції Альберта. Це містечко вже приймало міжнародний саміт у 2002 році, коли проходила зустріч G8.

Учасниками G7 є: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Також на саміт запрошені представники Євросоюзу, інші світові лідери, запрошені з ініціативи канадського прем'єра Марка Карні.

Axios також звертає увагу, що візит Трампа до Канади викликає особливий інтерес з огляду на його колишні висловлювання.

Останніми місяцями він відкрито критикував Канаду, висловлював ідеї щодо втручання в її суверенітет і ввів країну в торговельну конфронтацію, розпочавши тарифну війну.

Раніше Андрій Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими". Однак водночас він висловив занепокоєння, що такі дії можуть ускладнити шлях до припинення війни і змусити Путіна вдатися до більш жорстких кроків у відповідь.

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