Путін хоче відвернути увагу від війни та переманити Трампа на свій бік - ISW

Ключові тези:

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, намагається відволікти увагу від війни РФ проти України, пропонуючи стати посередником на можливих переговорах між Ізраїлем та Іраном. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їх словами, Путін хоче показати Росію як ефективного міжнародного партнера для США на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Зокрема, глава Кремля намагається переманити на свій бік президента США Дональда Трампа.

У також в ISW нагадали, що Путін запропонував Трампу допомогу від Росії як посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном під час їхньої телефонної розмови, яка відбулася 14 червня.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що Путін "стурбований ескалацією напруженості між Іраном та Ізраїлем".

Водночас, Трамп під час розмови з Путіним закликав його припинити війну проти України.

Як повідомляв Главред, 13 червня російський диктатор Володимир Путін провів телефонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зокрема, він заявив, що Росія "засуджує" дії Ізраїлю, які, за його словами, порушують Статут ООН і міжнародне право.

Соратник Трампа, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що країна-окупант Росія, яка дає так звані правові поради щодо застосування сили, має цинічний вигляд, зокрема, і для самих росіян. Ізраїль захищає своє існування, в той час як Кремль веде варварську війну проти сусідньої держави.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. За словами Трампа, він "відкритий" до такої ролі Путіна.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.