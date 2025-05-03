Кремль гнівно накинувся на Британію через запрошення ЗСУ на парад до Дня перемоги

У Кремлі обурилися через запрошення українських військових взяти участь в параді до Дня перемоги над нацизмом, який організовує уряд Великої Британії.

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Кремль розлючений запрошенням ЗСУ на парад у Лондоні / Колаж: Главред, фото: 32 окрема механізована бригада, скріншот з YouTube

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Військові ЗСУ візьмуть участь у параді до 80-річчя перемоги у Великій Британії

У Кремлі заявили, що це "неповага" та "блюзнірство"

Пєсков заявив, що Лондон нібито не може бути посередником у переговорах з РФ

ЗСУ візьмуть участь у військовому параді з нагоди 80-річчя Дня перемоги в Європі. У Кремлі вважають це "проявом неповаги" і навіть "блюзнірством". Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєскова попросили прокоментувати, чи може Лондон після такого кроку претендувати на роль посередника між Києвом і Москвою, враховуючи запрошення Збройних сил України — крок, який російські пропагандисти назвали "підтримкою нацизму". Речник Кремля відповів, що Велика Британія нібито ніколи й не мала статусу потенційного посередника, а далі перейшов до традиційних звинувачень на адресу України.

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"Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство", - сказав речник Кремля.

Ця риторика, яка повторює російську пропагандистську тезу про "нацистів в Україні", вкотре використовується Кремлем як спроба делегітимізувати Збройні сили України на міжнародній арені, попри їхню активну оборону проти російської агресії.

Українці відіграли ключову роль у перемозі над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Близько 7 мільйонів українців брали участь у бойових діях у складі радянської армії, а понад 250 тисяч – у військах союзників.

Крім того, Україна стала одним з основних театрів воєнних дій — через її територію проходила лінія фронту, і країна зазнала величезних втрат. За різними оцінками, загинуло від 5 до 7 мільйонів українців.

Україна відмовила РФ у перемир’ї на 9 травня - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна відмовилася від пропозиції Росії щодо кількаденного перемир’я на час проведення Параду перемоги в Москві. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не нестиме відповідальності за безпеку на території РФ і не даватиме жодних гарантій.

Після слів Зеленського про відсутність гарантій безпеки параду в Москві 9 травня, Медведєв пригрозив ударами по Києву, заявивши, що "ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня". Захарова звинуватила Зеленського у "зраді діда-ветерана", а Пєсков заявив, що оголошене Росією перемир’я — це нібито тест на готовність України до миру.

Крім цього, секретар комітету ВРУ Роман Костенко заявив, що Україна має технічну можливість атакувати парад у Москві 9 травня ударними дронами. За його словами, Росія, ймовірно, стягне все ППО для захисту Червоної площі.

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