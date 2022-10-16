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"Тільки ускладнюють все": Пєсков закотив істерику через військову допомогу Україні

16 жовтня 2022, 17:41

За словами Пєскова, підтримка України з боку НАТО та інших країн "істотно ускладнює ситуацію".

Пісок
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що НАТО "де-факто влізло в український конфлікт".

За його словами, нібито НАТО "істотно ускладнює ситуацію", але це жодним чином не впливає на "мету РФ".

"Одна справа - це" київський режим", а інша справа - це потенціал НАТО. Це додаткове навантаження. Але наш потенціал дозволяє продовжувати в цих умовах "операцію", - заявив Пєсков, передають росЗМІ.

Також спікер Путіна намагався виправдати провали "другої армії світу" у війні, натякнувши, що росіянам не варто розслаблятися щодо питання мобілізації.

"Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації", - сказав він.

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін виявилося настільки роздратований підтримкою союзників України, що нещодавно заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією вкрай небезпечне, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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війна в Україні НАТО Дмитро Пєсков війна Росії та України
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