У Росії, мовляв, не вірять у прийняття України до НАТО / Колаж twitter.com/APUkraine, УНІАН

Заступник секретаря Радбезу РФ Олексій Венедиктов зробив заяву, згідно з якою вступ України до НАТО нібито призведе до "гарантованої ескалації до Третьої світової війни". Євроатлантичну інтеграцію Києва, за його словами, підтримують, мовляв, "тільки країни Східної Європи, а не країни Заходу".

Як повідомляє РБК, він сказав про те, що вступ Києва до Альянсу, мовляв, призвів би до гарантованого розширення військової конфронтації до Третьої світової війни.

"Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію до Третьої світової війни. Всю самогубність цього кроку розуміють самі натівці", - вважає Венедиктов.

Також він каже, що, мовляв, інтеграцію Києва до Північноатлантичного альянсу підтримують країни Східної Європи, а не старі учасники колективного блоку безпеки Заходу.

"Більш серйозні держави, та й сам Брюссель поставилися до цієї ініціативи без захвату і відразу видали стандартний набір контраргументів: невідповідність стандартам блоку, наявність територіальних суперечок і т.д.", - підкреслив Олексій Венедиктов.

Україна подала заявку до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресорки РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзниця блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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