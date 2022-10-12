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Союзники України дадуть відповідь: ЗМІ дізналися, як відреагує НАТО, якщо РФ застосує ядерну зброю

12 жовтня 2022, 23:22

Росія своїми ядерними погрозами намагається запобігти вступу країн Заходу у війну на боці України, вважає співрозмовник Reuters в Альянсі.

Путін, ядерна зброя, НАТО
На Росію у разі застосування ядерної зброї чекають безпрецедентні наслідки / Колаж УНІАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Якщо країна-агресорка Росія піде на застосування ядерної зброї проти України, ситуація призведе до "фізичної відповіді" з боку союзників Києва, і, можливо, всього Північноатлантичного альянсу. Москва своїми ядерними погрозами намагається запобігти прямому вступу західних країн у війну проти України.

Як повідомляє Reuters, про це на умовах анонімності розповів представник Північноатлантичного альянсу. За його словами, якщо Москва посміє застосувати ядерну зброю проти України, хід війни зміниться.

Також він сказав, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї обернеться агресору "безпрецедентними наслідками".

"Скоріше за все, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО", - зазначив представник НАТО.

Крім того, він підкреслив, що Москва своїми ядерними погрозами намагається не допустити прямого військового вступу Альянсу і західних держав у війну.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Очільник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Путін говорив про це 21 вересня, коли оголосив мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Втім, такий сценарій не можна виключати.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, світ моментально відреагує.

Росія за такої ситуації зіткнеться з миттєвим крахом. І Путін про це вже попереджений.

Дивіться відео ТСН - Байден відповів на ядерні погрози Путіна

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НАТО ядерна зброя Володимир Путін війна Росії та України
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