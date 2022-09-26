Мобілізація у РФ йде зі скрипом, Путін не зможе розв'язати проблеми - ISW

У Володимира Путіна великі проблеми з мобілізацією / УНІАН

До масової мобілізації у РФ населення не було підготовлено, а Володимир Путін продовжує називати війну "спеціальною операцією".

Як пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW), промахи Путіна в цьому відношенні особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, також немає загрози вторгнення в РФ.

"Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, що сприяли мобілізації населення тоді, просто відсутні у війні проти України, як би Путін її не представляв своєму народу", - йдеться в огляді.

Відзначається відсутність створення умов для мобілізації - не формували резервні сили, необхідні для миттєвого призову і швидких рішень цих проблем немає.

"Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низька, а їх мотивація воювати, ймовірно, ще гірше", - пишуть військові аналітики.

Вони вважають, що проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі і фундаментальні, що він не зможе вирішити їх в найближчі місяці, а можливо і роки.

"Ця мобілізація не вплине на хід війни в 2022 році і, ймовірно, не зробить драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль в 2023 році", - додали в ISW.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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