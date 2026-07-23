Кремль готується до можливої мобілізації та заворушень усередині РФ – ISW

Кремль готує правову базу для можливого оголошення повномасштабної мобілізації, вважають в ISW.

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Кремль готується до можливої мобілізації / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Остаточне рішення про початок мобілізації багато в чому залежить особисто від Путіна

У РФ можуть ввести воєнний стан

Російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, 22 липня Державна дума РФ схвалила законопроект, який дозволяє громадянам із незнятою або непогашеною судимістю, зокрема за контрабанду наркотиків та участь в організованих злочинних угрупованнях, укладати контракти з Міністерством оборони під час офіційної мобілізації.

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Того ж дня заступник міністра оборони Росії, начальник Головного військово-політичного управління генерал армії Віктор Горемикін заявив, що ухвалення закону дозволить розширити коло громадян, придатних до військової служби, а також спростить набір військовослужбовців для продовження війни проти України у 2026 році.

Крім того, 21 липня Росгвардія оприлюднила проєкт поправок, що передбачають розширення заходів цивільної оборони. За офіційною версією, зміни необхідні для захисту населення від неуточнених "небезпек" в умовах мобілізації, воєнного стану та воєнного часу.

Аналітики також нагадують, що ще в листопаді 2025 року диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє направляти резервістів у зону бойових дій без офіційного оголошення мобілізації. Тоді в ISW припускали, що цей механізм може використовуватися для поступового проведення часткових призовів.

На думку експертів інституту, сукупність цих кроків свідчить про те, що Кремль готує правову базу для можливого оголошення повноцінної мобілізації та навіть введення воєнного стану на території Росії. Водночас влада, ймовірно, враховує ризик масового невдоволення, оскільки мобілізація залишається вкрай непопулярною серед росіян.

В ISW наголошують, що остаточне рішення про початок мобілізації багато в чому залежить особисто від Путіна, його оцінки ситуації на фронті та внутрішньої стабільності російського режиму. При цьому експерти зазначають, що поки що неможливо спрогнозувати, чи зважиться Кремль на такий крок найближчим часом і в якому форматі він може бути реалізований.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політолог Іван Преображенський прогнозував можливість оголошення загальної мобілізації лише за умови, що Володимир Путін буде переконаний у близькості вирішальної перемоги. Він зазначив, що підготовка великої кількості мобілізованих вимагає часу і має розпочинатися щонайменше за кілька місяців до очікуваного результату.

Голова Офісу президента Кирило Буданов вказував на відсутність технічних перешкод для проведення нової хвилі мобілізації в Росії. За словами Буданова, у Росії є можливість повторити мобілізацію, подібну до тієї, що відбулася у 2022 році. Він уточнив, що у 2022 році протягом одного року було мобілізовано близько 450 тисяч осіб.

Володимир Зеленський попереджав про ймовірність переходу Кремля до нових етапів ескалації після завершення виборів у Росії. Президент назвав одним із можливих кроків саме збільшення масштабів мобілізації. Зеленський також зазначив, що Кремль може обирати механізми, які дозволять поповнювати особовий склад без значного збільшення бюджетних видатків.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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