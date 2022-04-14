Тероризм і бандитизм: президент Польщі висловився щодо дій Росії

Анджей Дуда висловився про дії Росії в Україні / president.gov.ua

Лідер поляків Анджей Дуда відверто висловився про злочини російських окупантів в Україні.

За словами Дуди, до Польщі вже прибуло понад 2,5 млн українців, які були змушені залишити свої будинки через вторгнення Росії.

Він підкреслив, що прибув з колегами-президентами до Києва, щоб стати поруч з українським лідером і потиснути йому руку.

"Щоб сказати, що ми захоплюємося його героїзмом, героїзмом його команди, всіх українських військових, які щодня віддають життя за свою Батьківщину", - підкреслив президент Польщі в заяві за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським разом з президентами Латвії, Естонії та Литви.

Дуда зазначив, що під час візиту до звільнених населених пунктів у Київській області бачив дві особи цієї війни. Перше - українські військові, які билися з російськими окупантами, дотримуючись усіх правил і принципів війни.

"І ми бачили друге обличчя цієї війни, яке складно зрозуміти... Це бомбардовані житлові масиви, знищені житлові будинки. Не військові об'єкти, а звичайні будинки, де живуть звичайні люди... Я бачив ці руїни на телебаченні, а тепер побачив їх у реальному житті. Складно в це повірити. Тому я сказав пану президенту Зеленському, що це не війна, а тероризм... це жорстокість і бандитизм...",- сказав він.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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