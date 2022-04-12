Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

Росія висунула звинувачення на адресу Польщі / УНІАН

Посол Росії в Польщі звинуватив польську владу в захопленні російської дипломатичної власності у Варшаві, повідомляє Reuters.

Йдеться про старий житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського, використовуватиметься для розміщення українських біженців, які рятуються від російського військового вторгнення.

"Сьогодні вранці в нашу дипломатичну власність на вулиці Собеського, 100 у Варшаві прийшли судові виконавці і від імені Варшавської мерії наказали передати будівлю польській державній скарбниці", - заявив посол РФ у Варшаві Сергій Андрєєв.

"Польські представники зрізали замки на воротах і фактично зайняли об'єкт", - додав він.

У свою чергу Тшасковський заявив, що майно, в якому раніше жили радянські дипломати і відоме місцевим жителям як Szpiegowo ("шпигунське"), офіційно передано місту.

Російський посол минулого місяця звинуватив Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини через видворення 45 дипломатів РФ і блокування банківських рахунків посольства.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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