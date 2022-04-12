Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

Йдеться про старий житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського.
Посол Росії в Польщі звинуватив польську владу в захопленні російської дипломатичної власності у Варшаві, повідомляє Reuters.
Йдеться про старий житловий будинок комуністичної епохи, який, за словами мера Варшави Рафала Тшасковського, використовуватиметься для розміщення українських біженців, які рятуються від російського військового вторгнення.
"Сьогодні вранці в нашу дипломатичну власність на вулиці Собеського, 100 у Варшаві прийшли судові виконавці і від імені Варшавської мерії наказали передати будівлю польській державній скарбниці", - заявив посол РФ у Варшаві Сергій Андрєєв.
"Польські представники зрізали замки на воротах і фактично зайняли об'єкт", - додав він.
У свою чергу Тшасковський заявив, що майно, в якому раніше жили радянські дипломати і відоме місцевим жителям як Szpiegowo ("шпигунське"), офіційно передано місту.
Російський посол минулого місяця звинуватив Польщу в спробі зруйнувати двосторонні відносини через видворення 45 дипломатів РФ і блокування банківських рахунків посольства.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Польща вимагає термінового саміту ЄС через різанину в Бучі
- "ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в Польщі
- Президент Польщі висловився про військові злочини РФ в Україні