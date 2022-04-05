"ЗСУ бомблять Харків": скандальну ватницю вигнали з готелю в Польщі

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У Польщі з фешенебельного готелю Hilton вигнали скандальну жінку, яка поширювала фейки про те, що нібито ЗСУ "розстрілюють Харків".

Відео вигнання з готелю ватниці зробили її сусіди. Судячи з опублікованого запису, скандалістка молола нісенітницю про війну в Україні і звинувачувала у всіх гріхах українських захисників.

Судячи з розмов, жінка прожила в готелі не менше одного тижня і весь цей час розповідала про те, що ЗСУ "знищують Харків".

Автор відео стверджує, що вона і її чоловік допомагали цій жінці оформляти різні документи. Не можна виключити того, що вона є громадянкою України і потрапила до Польщі, тікаючи від війни.

У коментарях до відео повідомили, що про поведінку ватниці повідомили в посольство України в Польщі.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти придумали фейк, що нібито Служба безпеки України "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних жителів".

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