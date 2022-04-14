Путін наказав "все з землею рівняти", якщо окупанти до 10 травня не захоплять ряд міст - ГУР

Війська Росії / Reuters

Росія планує знищення українських міст. Про це свідчать матеріали перехоплення телефонних розмов окупантів, які перехопив ГУР Міноборони України.

"У рамках роботи міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участю Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування по війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові з приводу подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня них... не зробимо, то все з землею рівняти".

"Є розпорядження "Рубіжне ще намагаємося "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею порівнюємо. Не будемо намагатися. Наші контрактники ні х ... просунутися не можуть. Засіли так (ВСУ), що кожен день з танків і з усієї х...", - каже окупант.

"Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна", - йдеться в повідомленні ГУР.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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