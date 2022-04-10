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Президент Польщі висловився щодо військових злочинів РФ в Україні

10 квітня 2022, 20:16

Польща надасть Україні підтримку на всіх рівнях для покарання військових злочинців.

Анджей Дуда
Анджей Дуда висловився про війну в Україні / Reuters

Польський президент Анджей Дуда запевнив, що його країна докладатиме всіх зусиль для якнайшвидшого покарання всіх причетних до військових злочинів РФ на території України, пише канцелярія президента.

Польща надасть Україні підтримку на всіх рівнях для покарання військових злочинців. Дуда переконаний, що українці не повинні десятиліттями чекати покарання винних.

"Ми будемо підтримувати Україну у всіх юридичних і дипломатичних діях, спрямованих на покарання винних у злочинах, які в цей момент скоюють росіяни. Ми зробимо все, щоб постраждалим українцям не довелося чекати справедливості 80 років!"- заявив президент у Twitter.

Санкції Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше різко розкритикував Захід за ситуацію санкціями проти Росії. Зокрема, він дорікнув європейській спільноті за несвоєчасну допомогу Україні, відмова від ембарго на російські нафту і газ, а також відключення Ощадбанку від SWIFT. За його словами, санкції спрямовані, скоріше, на те, щоб покарати, але не зупинити РФ.

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький піддав критиці Європу за неспроможність санкцій щодо Росії. Він акцентував увагу на тому, що Путін веде жорстоку війну проти України, а європейські країни коливаються з посиленням обмежень. Рубль в подібній обстановці вже став зміцнюватися.

Євросоюз 8 квітня ввів нові санкції щодо Росії. Йдеться про обмеження проти фізичних і юридичних осіб з оточення глави РФ Путіна. У списку опинилися глава Ощадбанку Герман Греф, А також олігархи Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг і Борис Ротенберг. Активи ВТБ, Новікомбанку, Совкомбанку та Окрытие заморожені.

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