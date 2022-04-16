"Немає взагалі ніяких шансів не опинитися в Гаазі": терорист Гіркін пророкує незавидну долю Путіну

Терорист Гіркін прочитав незавидну долю Путіну/ rbc.ua

Окупаційні війська Росії повторюють помилку нацистської армії Гітлера на Курській дузі, намагаючись оточити Збройні Сили України на Донбасі.

Досягти такої мети практично неможливо, заявив колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

За його словами, у разі поразки в Україні Путіна може чекати три сценарії: втеча в Китай, суд в Гаазі або смерть.

"Зараз у Путіна немає взагалі ніяких шансів у разі поразки не опинитися в Гаазі - якщо тільки в Китай втече. Підсумком цієї поразки буде не тільки розпад Росії, але його повний крах як людини, як державного діяча", - заявив Гіркін.

читайте такожПутіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніГіркін також розповів, що в окупованих Донецьку і Луганську пройшла тотальна мобілізація. Під неї потрапили навіть професори вузів, в тому числі ті, хто старше 50 років. Більша частина мобілізованих, які вже перебувають на фронті, за словами Гіркіна, не вміють заряджати автомат.

Раніше колишній ватажок терористів"ДНР" Ігор Стрільців-Гиркин викрив главу Чечні Рамзана Кадирова у брехні щодо нібито перебування його найманців у Маріуполі та "штурму" місцевого заводу Азовсталь.

Також Гіркін вважає, що російська армія, швидше за все, повторить в Україні ганебний шлях, який пройшов окупаційний корпус Робітничо-Селянської Червоної Армії під час загарбницької радянсько-фінської війни 1939-1940 років.

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