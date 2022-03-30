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"Нас битимуть з-під кожного куща": терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні

30 березня 2022, 16:01

Найважча ситуація, зі слів Гіркіна, буде у угруповань окупанта, які Кремль кинув захоплювати Київ і Чернігів.

Гиркин
Ігор Гіркін (Стрєлков) / УНІАН

Російська армія, швидше за все, повторить в Україні ганебний шлях, який пройшов окупаційний корпус Робітничо-Селянської Червоної Армії під час загарбницької радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Про це розповів один з колишніх ватажків терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) в інтерв'ю російському пропагандистові Максиму Калашникову.

"Нехай я побуду зрадником батьківщини і зрадником, але я скажу правду. Наше угруповання, що діє на правому березі Дніпра в районі "Гостомель - Буча - Ірпінь", зав'язла в міській забудові, зав'язла в лісисто-болотистій місцевості. Після того як ця лісисто-болотиста місцевість розпуститься через місяць, нас будуть бити через кожного куща. Нашим військам доведеться скорочувати там лінію фронту, відтягувати частини. Те ж саме стосується Чернігова", - заявив він.

Гіркін каже, повне виведення російських військ з Київської області стане "ганьбою" і буде говорити про поразку Росії.

В цілому, за даними Гіркіна, Росія повторює провальну тактику радянсько-фінської війни.

"Немає ніякої контрольованої території від Чернігова до Сум. Там є вузькі витягнуті "апендикси" вздовж доріг і дорожніх розв'язок, що ведуть до Києва. Між цими "апендиксами" територія не контролюється! Ні Суми, ні Чернігів не блоковані військами. У цій ситуації з настанням швидкої "зеленки "з урахуванням, що Україна масовано нарощує кількість живої сили, ці" апендикси " будуть настільки вразливі, що може повторитися ситуація з фінською кампанією. Тоді наші війська перлися, щоб перерізати Фінляндію навпіл, а в результаті значно менші сили фінів просто порізали ці частини на шматочки і знищили", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше під час війни проти Росії ЗСУ був ліквідований тесть терориста Ігоря Гіркіна( Стрєлкова), який воював за бойовиків на Донбасі в 2014 році.

Сергія Ситоленко. згідно з наявними даними, ліквідував український снайпер,

"Український снайпер вбив Сергія Сітоленка - тестя Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він підтвердив цю інформацію. У VK Стрєлков репостнул повідомлення своєї дружини, в якому вона розповіла, що її 51-річний батько загинув під Авдіївкою. Сітоленко воював в Україні з літа 2014 року, він служив у народній міліції самопроголошеної ДНР", - повідомили ЗМІ.

Автор: Єгор Бунін
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