ЗСУ задавлять війська РФ: Росії загрожують розпад, смути і громадянські війни - терорист Гіркін

Армія України піде в наступ - Гіркін / Reuters

Повномасштабна війна Росії проти України може запустити процес остаточного розпаду російської держави, смути, серії громадянських війн і катастрофічних наслідків. Ставка привести проросійські сили до влади у Києві за військовою допомогою ззовні під час "спецоперації" виявилася провальною. Всі надії Москви підкорити Україну призведуть до краху. У найближчі місяці або декілька тижнів ситуація на фронті для російських військ стрімко погіршуватиметься. ЗСУ, натхненні "виходом" окупантів з Київської, Чернігівської та Сумської областей, задіють всі доступні сили. Про це заявив російський бойовик Ігор Стрєлков.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що перехід Росії від гібридної до повномасштабної війни з Україною призведе до завершення "періоду напіврозпаду" російської держави. У підсумку на країну можуть очікувати катастрофічні наслідки, серед яких остаточний розпад, смута і серія громадянських воєн.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну"У будь-якому випадку, нарешті розгорнулася "по-повній" (йде ж вона починаючи з "кримської весни") ВІЙНА - НЕМИНУЧЕ ПОКЛАДЕ КРАЙ зазначеному "періоду напіврозпаду". Росія або відродиться за підсумками цієї війни, або буде запущено процес остаточного розпаду, смути і серії громадянських воєн з найбільш катастрофічними наслідками (які набагато перевищать наслідки 1991 року)", - зазначає він.

За його словами, в Кремлі ще не усвідомили всю фатальність ситуації тотальної війни, яка може завершитися і повторенням Путіним долі Каддафі.

"Тобто, усвідомлення того, що поточний етап війни є "тотальним" (і може стати фатальним) - для нашої "елітки" ще не настав. І настати може ще не скоро. (За найжалюгіднішого для країни варіанту - тільки коли тіло Верховного опиниться в руках "обожнюючого населення" за зразком одного з попередників - Каддафі... а тоді буде вже позно щось робити)", - вважає бойовик.

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Крім того, він визнав провал так званої "спецоперації" Росії проти України, під час якої Москва збиралася, мовляв, змінити легітимну українську владу на підконтрольних їй діячів.

читайте такожПід Харковом поранений начальник Генштабу Збройних сил Росії Герасимов - журналіст"Ви таки будете сміятися, але це була ставка на "приведення до влади проросійських сил самої України" за військової допомоги ззовні. Говорячи простими словами: ставку було зроблено на те, ЧОГО НЕ ІСНУЄ В ПРИНЦИПІ І ВЖЕ ДУЖЕ ДАВНО. Вірніше - те, що "існувало" в доповідях "нагору" російських "дипломатів" і "розвідників", але ніде більше!" - додав Стрєлков.

На його думку, всі надії Кремля на перетворення України на державу, яка нібито була б контрольована Росією, проваляться. Як провалилися і вигідні Москві "Мінські угоди".

"Вигалятися над "хотілками кремлівських гномів" і їх убогої медійної обслуги можна довго і різнобічно, але для обраного формату статті - це зайве. Просто стверджую: всі надії призведуть до "пшику" так само, як аналогічні мрії про "нейтральну дружню Україну" і "імплементацію безальтернативних Мінських домовленостей" за минулі 8 років", - запевнив тероріст.читайте такожДопоки армія України не розтрощить війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - Ілларіонов

Також він прогнозує, що вже в найближчі місяці, або в більш короткостроковій перспективі, ситуація для військ РФ на фронті швидко погіршиться. Очікуються рішучі дії з боку Збройних сил України.

"У найближчі місяці (а можливо - вже найближчі декілька тижнів) ситуація на фронті продовжить швидко погіршуватися. Лише тому, що противник воює всерйоз і прагне задіяти всі доступні йому сили, а такі "атракціони небаченої щедрості", демонстровані російською військово-політичною владою, як "генеральний відступ" з Київської, Чернігівської та Сумської областей (напевно - в майбутньому історики обізвуть його як-небудь типу "біг до кордону") - вже сприяли надзвичайному піднесенню бойового духу армії ворога", - підкреслив російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що Росія збирається повністю захопити Донбас, південні регіони України і пробити коридор до окупованого Криму. Таку мету загарбники ставлять у рамках, мовляв,"другої фази" своєї "спецоперації".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України може піти в наступ на війська РФ вже в середині червня. До кінця травня-початку червня військові розраховують отримати потрібні обсяги озброєнь. В результаті застосування нової зброї може статися зміна балансу сил на низці ділянок фронту.

Спікер Банкової Олексій Арестович також вважає, що незабаром війська Росії в Україні змушені будуть перейти в оборону. Просування окупантів сповільнюється. Якщо ЗСУ зупинять загарбників у напрямку Херсона та Запорізької області, замість наступу їм доведеться оборонятися.

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