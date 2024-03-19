'Росія дорого заплатила': глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

Очільник Пентагону зазначив, що Росія вже дорого заплатила за імперські амбіції глави Кремля сотнями тисяч вбитих та поранених російських військових.

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Глава Пентагону зробив важливу заяву щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що США готові підтримати Україну в війні проти Росії і не дозволять їй зазнати поразки. Відповідну заяву він зробив 19 березня під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-20" на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз українські війська перебувають у суворих умовах і ведуть важкі бої, а мирні жителі України зазнають постійних обстрілів російськими ракетами й іранськими безпілотниками. Але Україна не відступить, і Сполучені Штати теж. Тому наше сьогоднішнє послання чітке: Сполучені Штати не допустять поразки України. Ця коаліція не допустить поразки України, і вільний світ не допустить поразки України", - сказав Остін, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Він також зазначив, що надання Україні допомоги є важливою інвестицією західних країн у власну безпеку,

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"Тому якщо ми будемо підтримувати Україну, надавати їй необхідне озброєння, то ми інвестуватимемо у свою власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України", - підкреслив він.

Очільник Пентагону додав, що "Росія дорого заплатила за імперські амбіції Путіна". За даними США, принаймні 315 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Крім того, Росія витратила до $211 мільярдів на обладнання, розгортання, утримання та підтримку "імперської агресії проти України".

"Обрана Путіним війна коштуватиме Росії $1,3 трлн раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року. А захисники України продовжують знижувати можливості Кремля. Україна потопила, знищила або пошкодила близько 20 середніх і великих кораблів ВМФ Росії та продовжує збивати російські військові літаки", - зазначив Остін.

Що розраховує отнримати Україна

У офіційному Телеграм-каналі Міноборони України зазнчається, що українську делегацію на 20-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очолює Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Пріоритетами на цьому засіданні для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії. Постійним пунктом обговорення лищаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ та РЕР, бронетехніка", - йдеться у повідомленні Міноборони України.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня.

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання Україні додаткової військової допомоги у розмірі €5 мільярдів через Європейський фонд миру.

Уряд Греції розглядає можливість постачання до України зенітно-ракетних комплексів С-300, які знаходяться на острові Крит. Раніше Греція відмовлялася від таких поставок, але після обстрілу Одеси, в якому ледь не постраждав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, уряд може переглянути своє ставлення.

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