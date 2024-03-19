Час готуватись до війни: в ЄС закликали прийняти важливі рішення і згадали Росію

Шарль Мішель закликає країни Євросоюзу подвоїти закупівлю зброї та боєприпасів у європейського оборонпрому на фоні можливої агресії РФ проти ЄС.

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Країни ЄС закликали готуватись до війни із Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни Європи серйозно ставитися до Росії як до військової загрози та готуватися до різних можливих розвитків подій. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на авторську колонку Шарля Мішеля у французькому Libération.

У своїй статті глава Євроради згадав, як його 24 лютого рано вранці розбудив дзвінок від Зеленського та як він миттєво усвідомив, що вся безпекова архітектура у Європі, яка склалася після Другої світової війни, тепер зміниться.

Мішель підкреслив, що сучасна Росія є серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки, і країни Європи разом із суспільством повинні бути готові до будь-яких можливих сценаріїв.

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"Якщо ми хочемо миру, потрібно готуватися до війни… Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", – наголосив він.

Шарль Мішель, серед іншого, закликає до 2030 року подвоїти закупівлі у європейського оборонпрому, що має бути способом підвищення готовності до можливої війни, а також забезпечити створення нових робочих місць та зростання економіки.

Глава Євроради підкреслив важливість підтримки України та надання їй усього необхідного – від набоїв до стрілецької зброї та протиповітряної оборони.

"Потрібно використовувати європейський бюджет для закупівлі зброї та спорядження для України. І нас слід використати виняткові прибути від заморожених російських активів", – зазначив він.

Мішель вважає, що в контексті цього є вкрай важливим саміт європейських лідерів, запланований на 21-22 березня у Брюсселі.

Хто такий Шарль Мішель Шарль Мішель — бельгійський та європейський політик і державний діяч, голова Європейської Ради з 1 грудня 2019 року. 69-й прем'єр-міністр Бельгії (2014—2019), повідомляє Вікіпедія. Представник франкомовної спільноти, лідер партії "Реформаторський рух" (2011—2014, 2019). Наймолодший прем'єр-міністр Бельгії з 1845 року.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно ухвалила рішення про виділення додаткових €5 млрд на військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів затвердив фінансування Європейського фонду миру для створення спеціалізованого фонду військової допомоги Україні. На цей фонд виділено 5 мільярдів євро на цей рік. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

1 лютого 2024 року Європейський союз одноголосно проголосував за пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Про це повідомив Голова Європейської ради Шарль Мішель.

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