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"Це передсмертна агонія РФ": журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в Україні

Альона Вороніна
20 березня 2024, 08:11
Усі події будуть прискорюватися і це вже буде зовсім інша війна, зазначив Сотник.
Александр Сотник, украинские военные
Журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред

Події у війні в Україні почнуть прискорюватися. У бойові дії можуть офіційно вступити військові НАТО, і тоді події будуть розвиватися набагато швидше і це буде вже зовсім інша війна.

Але також розвиток ситуації залежатиме і від того, наскільки російський диктатор Володимир Путін готовий піти на крайні заходи. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Я думаю, що події будуть прискорюватися. Дуже багато залежатиме від дій Путіна, від його готовності піти на крайні заходи. Судячи з усього, він дуже упоротий і перебуває в паралельній реальності. Не тільки він, а й усе його оточення теж. І всі ці волохатики, глибинарії теж перебувають у такій самій ілюзії, у таких галюцинаціях. Це передсмертна агонія. Там галюцинують усі: в одних стіна замироточила, в інших Богородиця з'явилася, третім ще якесь знамення було. І вони в це вірять, це середньовічні дикуни, варвари. Це антикраїна, антидержава, антиматерія", – зазначив Сотник.

Він зазначив, що на його думку все буде розвиватися з прискоренням вільного падіння. За словами Сотника, у війну можуть офіційно вступити військові НАТО, і тоді все прискориться і це вже буде зовсім інша війна.

"Хочу наголосити, що окупанти ще не стикалися зі справжньою зброєю XXI століття. ЗСУ, Україна воює зброєю ХХ-початку XXI століття. А от сучасної зброї росіяни на собі ще не відчували. Вони не знають, що таке F-16, тим більше, що таке F-35. Вони не знають, що таке Apache, що таке, коли летять Tomahawk. Вони не знають, що один удар – і навколо на 30 км усе випалено", – сказав журналіст.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше в ЗСУ назвали головну причину, чому росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що зменшення активності росіян на фронті пов'язане із кількома факторами.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що Росія готує новий наступ і назвав дату і напрямок головного удару. Він зазначив, що стратегія російського наступу прописана в російській конституції і полягає в захопленні 4 українських областей.

Також раніше Зеленський описав масштаби ударів РФ по Україні у березні. Країна-агресорка Росія від початку березня цього року уже випустила по Україні 130 ракет, понад 320 дронів-камікадзе "Шахед" і майже 900 керованих авіабомб.

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війна в Україні вторгнення Росії Олександр Сотник
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