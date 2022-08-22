"Охоронці бачать, що Путін в'яне": експерт розповів, як "приберуть" хворого диктатора

Володимир Путін, ФСО / скріншот

Російського диктатора Володимира Путіна ліквідують співробітники Служби безпеки ФСО РФ як тільки зрозуміють, що він в'яне.

В інтерв'ю Главреду директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа пояснив, що чим більше сили оборони України знищать понад 50 тисяч росіян - можливо, 70 або навіть 100 тисяч, тим швидше і найбільш ймовірно, що Путін буде ліквідований співробітниками Служби безпеки ФСО РФ.

"Тобто це "личкарі" - ті силовики, які особисто охороняють Путіна. Адже в ФСО співробітники, які працюють в аналітичному підрозділі, його особисті охоронці, обслуга, бачать, що Путін в'яне - у нього дійсно важке онкологічне захворювання, це видно за візуальними ознаками, коли не використовуються його двійники. І коли вони зрозуміють, що він став недієздатний і країна зазнала поразки, вони просто його тихо фізично ліквідують", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що більшість громадян Росії ненавидять українців і європейців і дійсно готові вбивати українців, то до влади прийде якийсь умовний Ваня Хунтін, який, можливо, спробує якимось чином прискорити історичний процес і посилити російську агресію.

"Вже після низки військових поразок, в самій верхівці почнеться бродіння, тому що новий Вася Хунтін не знайде підтримку і консенсус серед всіх російських силових структур. Тому, що силовиків в РФ занадто багато - це різні клани, у кожного з яких існують свої фінансові інтереси всередині системи. І, природно, та особистість, яка прийде після Путіна, не буде такою харизматичною, при всій своїй агресивності. Навіть якщо одна частина силовиків поставить таку фігуру, то інша вважатиме її нікчемою, в результаті чого посилиться підкилимна боротьба між силовими кланами в Кремлі, що врешті - решт може призвести до громадянської війни на території РФ", - підсумував експерт.

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Також ми повідомляли, що політолог Соскін прогнозує серйозний бій ЗСУ з військами Росії на півдні. Як вважає аналітик, перед початком військової операції зі звільнення Криму, потрібно позбавити від російської окупації південні українські землі.

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