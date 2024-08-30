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Більше ППО та розвиток "оборонки": результати зустрічі Умєрова та Остіна

Степан Гафтко
30 серпня 2024, 22:38
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Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався із своїм колегою Ллойдом Остіном.
Більше ППО та розвиток 'оборонки': результати зустрічі Умєрова та Остіна
Рустем Умєров та Ллой Остін / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із американським міністром Ллойдом Остіном, під час зустрічі вони обговорили постачання нового озброєння та ППО для України. Про це міністр оборони розповів в своєму Telegram-каналі.

Як сказав Умєров, він розповів своєму колезі про результати на полі бою в Україні, а також про просування українських військ. Генерали ЗСУ розповіли американцям, яке саме озброєння в першу чергу потрібно Україні для ефективного захисту своїх територій.

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"Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами", - написав Умєров.

Він підкреслив, що протиповітряна оборона була і залишається пріоритетною для України. ЗСУ потрібні установки ППО, а також ракети до них, щоб захистити критичну інфраструктуру, людей та міста.

"Інший фокус зустрічі - розвиток української оборонної промисловості. За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - підкреслив Умєров.

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Співпраця України з іншими країнами та війна - останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії та обговорив можливості співпраці країн на різних рівнях. Пізніше в Америці заявили, що очікують на те, що індійська сторона буде активно співпрацювати з Україною.

Стало відомо, що Великобританія розширює співпрацю із Україною і заключить із нею ооборонний контракт, а також співпрацю строком на сто років.

Нагадаємо, що США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні. Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі засоби протиповітряної оборони та багато іншого.

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