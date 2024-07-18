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Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

Юрій Берендій
18 липня 2024, 16:13оновлено 18 липня, 16:55
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В новий пакет допомоги від Франції, за даними ЗМІ, ввійде більше сотні бронемашин, артилерійські установки Caesar та кілька десятків легких танків.
Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде
Україна може отримати новий пакет військової допомоги від Франції / Колаж Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

Україна може отримати від Франції новий пакет військової допомоги, про який вели переговори президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон. Про це повідомляє французьке видання France Info з посиланням на джерела в міноборони Франції.

За інформацією від France Info, цей пакет включатиме 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar і 24 легкі танки. Крім того, Франція передбачає постачання Україні протитанкових ракет, вантажівок і радарів.

Французький телеканал FRANCE 3 повідомляє, що крім технічної підтримки, Франція реалізує програму інтенсивної підготовки українських солдатів. З початку конфлікту майже 10 000 солдатів пройшли навчання в Польщі та Франції. У 2023 році кілька тисяч українських військових були навчені на території Франції, з урахуванням місцевих умов і тактичних потреб.

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"За наявною інформацією, Франція планує прийняти ще 2100 українських солдатів для двомісячного інтенсивного навчання в тренувальних таборах у Шампані, що розпочнеться наприкінці вересня 2024 року. Ці центри щорічно приймають французьких солдатів перед операціями за кордоном", - йдеться у матеріалі.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Військова допомога для України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, влітку Німеччина розпочала секретні поставки значної партії військової допомоги Україні. За інформацією видання Merkur, минулого місяця та на початку липня до України було непомітно відправлено 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером. Крім того, нещодавно з Німеччини прибули десять танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder, що довело загальну кількість Marder в Україні до 120 одиниць, а відремонтованих Leopard 1 – до 50.

12 липня уряд Австралії оголосив про надання Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки, що стало найбільшою допомогою з боку цієї країни від початку російського вторгнення. Про пакет допомоги заявив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.

11 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 225 мільйонів доларів, про що повідомив Білий дім.

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