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США дадуть Україні зброю на 2,3 млрд доларів: що увійде в новий пакет допомоги

Ангеліна Підвисоцька
2 липня 2024, 18:08оновлено 2 липня, 19:02
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США оголосять новий пакет військової допомоги вже найближчим часом.
США, Ллойд Остін, допомога
США оголосить великий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Україна найближчим часом може отримати великий пакет військової допомоги від США. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умеровим у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

Пентагон передасть Україні озброєння на суму 2,3 мільярда доларів. Ллойд Остін додав, що до цього пакету допомоги увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США.

Зазначається, що Україна отримає ракети для систем Patriot і NASAMS за прискореним графіком.

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Міністр оборони України у відповідь подякував США за допомогу.

"Ми цінуємо всебічну допомогу і всю підтримку, яку ви нам надаєте ... Завдяки цій підтримці ми зупиняємо Росію, зупиняємо її агресію проти людей, проти наших цінностей і національних інтересів", - сказав Умеров.

Також зазначається, що за кілька днів відбудеться саміт НАТО, але Україна не отримає на ньому запрошення на вступ до Альянсу.

"Сподіваюся, найближчим часом Україна отримає своє запрошення, але зараз ми будемо обговорювати питання, як посилити наші можливості", - каже Умеров.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні прокоментував поїздку Умерова до США. Він заявив, що дав міністру дуже важливе доручення - отримати конкретні дати про постачання систем ППО.

"Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли буде поставлено ті додаткові системи "Петріот", про які ми маємо домовленість із партнерами", - сказав Зеленський.

Військова допомога для України - гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами для підтримки своєї безпеки. Згідно з ними протягом наступних 4 років, Київ буде щорічно отримувати 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги протягом наступних чотирьох років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

21 червня Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, як повідомляє видання El Mundo.

Глава управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Південна Корея не матиме обмежень у допомозі Україні, якщо Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю.

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війна в Україні новини США Пентагон військова допомога вторгнення Росії Ллойд Остін
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