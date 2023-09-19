Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні: Остін зробив заяву на новому Рамштайні

Остін заявив, що внесок США у військову допомогу Україні "був потужним і залишається таким".

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Ллойд Остін / ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, щоб всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно і повинно. Ми говоримо про танки Abrams, які вже ось-ось будуть на полі бою в Україні", - сказав глава Пентагону Ллойда Остіна під час засідання Рамштайна в Німеччині.

Він також зазначив, що внесок США у військову допомогу Україні "був потужним і залишається таким".

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Поставка танків Abrams в Україну

Нагадаємо, Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни поставки надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року.

Незабаром Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участі в цьому контрнаступі ЗСУ.

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