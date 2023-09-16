"Танків буде більше": Данілов сказав, коли перші Abrams прибудуть до України

Американські партнери не підвели Україну в питанні передачі цієї військової техніки, заявив секретар РНБО.

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Олексій Данілов сказав, коли перші Abrams прибудуть в Україну / Колаж: Главред, фото: РНБО , defense.gov

Найближчим часом Україна отримає від США першу партію танків M1 Abrams. Понад десять одиниць цієї військової техніки захищатимуть нашу країну. Про це повідомив секретар РНБООлексій Данілов.

За його словами, американські партнери не підвели Україну в питанні передачі цієї військової техніки.

"Що стосується поставок Abrams - найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть в нашу країну. Наші стратегічні партнери-США в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть захищати нашу країну", - сказав Данілов в ефірі Українського радіо.

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Секретар РНБО додав, що танків точно буде понад десять. Всього США пообіцяли передати Силам оборони України 31 танк.

"Їх буде понад десять. І на сьогоднішній день відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", – зазначив Данілов.

Танки M1 Abrams для Укораіни

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив намір передати Україні 31 танк M1 Abrams.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

Понад 30 танків Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових. Техніка прибула раніше, ніж планувалося. Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

У травні група українських солдатів почала навчання в Німеччині, де їх навчають керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

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