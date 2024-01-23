"Там нормальне життя": Фіцо зашкварився заявою після удару РФ по Києву

Роберт Фіцо відповів на питання про те, чому він буде зустрічатися з прем'єром України в Ужгороді, а не Києві.

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Роберт Фіцо вважає, що в Києві "немає війни" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ДСНС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зганьбився новою скандальною заявою після масованого удару РФ по Києву.

Він заявив про те, що в Києві нібито "абсолютно нормальне життя", повідомляє Refresher.sk.

Зокрема, після виїзного засідання уряду Словаччини в селі Кам'яниця-над-Цирохой, відповідаючи на питання про те, чому він буде зустрічатися з прем'єром України в Ужгороді, а не Києві, він заявив, що в столиці нібито немає війни.

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Говорячи про те, що в Києві він міг би побачити наслідки війни на власні очі, Фіцо не моргнувши оком сказав: "А ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя".

"Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу ніякої різниці", – додав Фіцо.

Раніше повідомлялося, що вранці 23 січня в Україні оголошена повітряна тривога - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетний удар країна-агресор завдали в тому числі і по столиці України. У Києві є постраждалі і руйнування.

Як повідомлялося раніше, проросійська позиція Фіцо "захиталася". Роберт Фіцо дав зрозуміти, що його слова про припинення поставок зброї не вплинуть на вже підписані між Києвом і зброярами домовленості про виробництво техніки.

Нагадаємо, попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО з-300 і літаки МіГ-29.

Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, неодноразово що відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнути"постачання зброї.

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