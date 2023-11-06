Проросійська позиція Фіцо "захиталася": що сказав прем'єр Словаччини

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який до цього часу постійно виступав проти надання Україні військової допомоги, тепер заявив, що не має наміру перешкоджати експорту зброї приватних оборонних компаній.
Як зауважує Reuters, Словаччина є однією з ключових країн-виробників артснарядів і важкої військової техніки на території ЄС. Деякі типи озброєння колись відправляли в Україну.
Раніше Фіцо неодноразово висловлював категоричність щодо поставок Україні зброї з армійських складів, але цього понеділка, зазначає агентство, дав ясно зрозуміти, що це не вплине на приватний бізнес.
"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про держмайно... Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити її, ніхто не буде цьому перешкоджати", - заявив Фіцо.
Фіцо заявив, що уряд проведе інвентаризацію запасів словацького обладнання та боєприпасів і буде приділяти першочергову увагу їхньому поповненню. Він сказав, що посилення протиповітряної оборони країни НАТО є ще одним пріоритетом.
Допомога Словаччини
Попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО з-300 і літаки МіГ-29.
Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, який неодноразово відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнула" постачання зброї.
У липні 2023 року Україна підписала зі Словаччиною контракт про виробництво 16 САУ "Zuzana 2". Тоді ж Зеленський розповідав, що Київ працює з зброярами Словаччини щодо забезпечення ЗСУ снарядами і гарматами. Не було відомо, чи категоричне рішення Братислави стосується цих домовленостей.
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