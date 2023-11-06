Проросійська позиція Фіцо "захиталася": що сказав прем'єр Словаччини

Фіцо дав зрозуміти, що його слова про припинення поставок зброї не вплинуть на вже підписані між Києвом і зброярами домовленості про виробництво техніки.

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Фіцо відкрито займав антиукраїнську позицію / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ОП, komentare / hnonline. sk

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який до цього часу постійно виступав проти надання Україні військової допомоги, тепер заявив, що не має наміру перешкоджати експорту зброї приватних оборонних компаній.

Як зауважує Reuters, Словаччина є однією з ключових країн-виробників артснарядів і важкої військової техніки на території ЄС. Деякі типи озброєння колись відправляли в Україну.

Раніше Фіцо неодноразово висловлював категоричність щодо поставок Україні зброї з армійських складів, але цього понеділка, зазначає агентство, дав ясно зрозуміти, що це не вплине на приватний бізнес.

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"Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про держмайно... Коли якась компанія захоче виготовити зброю і кудись відправити її, ніхто не буде цьому перешкоджати", - заявив Фіцо.

Фіцо заявив, що уряд проведе інвентаризацію запасів словацького обладнання та боєприпасів і буде приділяти першочергову увагу їхньому поповненню. Він сказав, що посилення протиповітряної оборони країни НАТО є ще одним пріоритетом.

Допомога Словаччини

Попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО з-300 і літаки МіГ-29.

Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, який неодноразово відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнула" постачання зброї.

У липні 2023 року Україна підписала зі Словаччиною контракт про виробництво 16 САУ "Zuzana 2". Тоді ж Зеленський розповідав, що Київ працює з зброярами Словаччини щодо забезпечення ЗСУ снарядами і гарматами. Не було відомо, чи категоричне рішення Братислави стосується цих домовленостей.

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