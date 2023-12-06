У Словаччині перевізники хочуть повністю заблокувати пункт пропуску до України

UNAS залишається у стані готовності до страйку та чекають будь-яких рішень від влади.

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У Словаччині хочуть перекрити пункт пропуску до України / колаж: Главред, фото: ДПСУ

У Союзі автомобільних перевізників Словаччини заявили, що готові повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке - Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена, хоч і усвідомлює, що шлях до вирішення проблеми не є простим.

"Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке - Ужгород" в обох напрямках", - зазначили в "UNAS" у Facebook.

Перевізники подякували міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за порушення проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників та його впливу на автомобільний транспорт Словаччини в Брюсселі.

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"Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити", - йдеться в заяві.

Блокування пунктів пропуску до України з Польщі: що відомо

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Внаслідок страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.

Польські фермери хочуть цілодобово блокувати кордон з Україною до січня. Спочатку вони планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до січня.

Ще одна країна погрожує приєднатися до польського страйку. Союз погрожує заблокувати перетин кордону зі словацького боку через те, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення.

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