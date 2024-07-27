Там базуються Ту-95: атака дронів на аеродром 'Дягілєво' у Рязані – що відомо

Варто зауважити, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

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Атака дронів на аеродром "Дягілєво" у Рязані / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ASTRA

У країні-агресорці Росії заявили про атаку дронів на Рязань. У районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як зазначається, невідомі дрони помітили у Рязанській області зранку 27 липня (близько 5:00 за місцевим часом). У мережі повідомляли про вибухи у районі аеродрому "Дягілєво" і роботу російської протиповітряної оборони.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що нібито у Рязанській області знищили сім дронів. Губернатор області запевняє, що "постраждалих та збитків немає".

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Варто зауважити, що на аеродромі "Дягілєво" дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. На авіабазі базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Також там поруч знаходиться авіаційний ремонтний завод.

У мережі зазначають, що на аеродром "Дягілєво" сіли три борти ТУ-22М3 та один ТУ-95МС після останнього вильоту 25 липня.

Атака на військовий аеродром в Рязані - відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Атаки дронів на аеродроми РФ - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 26 липня на військовий аеродром "Саки", що у тимчасово окупованому Криму, ЗСУ здійснили атаку. Було відомо про детонацію боєприпасів.

У ніч на 22 липня поблизу військового аеродрому в місті Морозовськ Ростовської області також прогриміли потужні вибухи. Місцеві жителі писали, що дрон влучив у цистерну.

Пізніше з'ясувалось, що внаслідок удару БПЛА по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ могло бути знищено бомбардувальник Су-34 окупантів, а також уражено паливно-мастильні матеріали.

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