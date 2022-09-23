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Свавільний підхід Путіна до мобілізації наростить гнів по всій РФ – ISW

23 вересня 2022, 06:32

Можливо в РФ і вдасться мобілізувати заявлену кількість солдатів, проте мотивації воювати у них зовсім не буде.

Владимир Путин, мобилизация в России, российские военные
Свавільний підхід Путіна до мобілізації наростить гнів по всій РФ – ISW/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Російська влада почала проводити оголошену часткову мобілізацію досить грубо. В армію заганяють чоловіків, навіть не розбираючись, чи відповідають вони заявленим критеріям.

Навіть якщо так вдасться набрати необхідну кількість людей, то лише ціною зростання невдоволення в суспільстві. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Мобілізація в РФ все одно була б непопулярною, навіть якби російська влада діяла м’якше. Але зараз повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації.

Якщо Росії вдасться набрати необхідну кількість людей, то солдати будуть з них погані. Моральних дух таких людей буде вкрай низьким, кажуть аналітики ISW.

Також в Інституті вивчення війни зазначають, що важко перевірити, скільки насправді осіб хоче мобілізувати Кремль. Адже вони заявляли цифру у 300 тисяч військових, проте в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

В ISW наголошують, що дуже велику кількість людей в РФ спробують набрати серед етнічних меншин, а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що у секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, у документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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