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Чоловіків в Криму забирають воювати: повістки "вручають" онлайн і заманюють грошима

22 вересня 2022, 14:29

Мобілізація чоловіків на окупованих територіях – це воєнний злочин. Такі дії заборонені Женевською конвенцією. Проте РФ проігнорувала це.

Крым, мобилизация, призыв, российские военные
У Криму чоловіки почали отримувати повістки в армію РФ/ Reuters, УНІАН

У тимчасово окупованому Криму уже почали видавати для чоловіків повістки в армію країни-агресорки Росії.

Такі повістки "видають" онлайн – через сайт держпослуг. Про це повідомляє організація КримSOS.

При цьому система організована таким чином, що якщо людина не відвідуватиме свій онлайнкабінет на цьому сайті кілька днів, повістка автоматично вважатиметься отриманою, пояснив голова правління КримSOS Олексій Тільненко.

Також є інформація, що по вулицях населених пунктів Криму уже можуть ходити російські силовики, які шукатимуть чоловіків призовного віку, щоб вручити їм повістки.

При цьому у Кремлі повністю проігнорували той факт, що поширювати свою часткову мобілізацію, яку Путін оголосив 21 вересня, на тимчасово окуповані території є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією, проте Росія не звертає увагу на це.

"Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави, заборонений Гаазьким положенням. Також це є порушенням законів і звичаїв війни згідно з Кримінальним кодексом України", – наголосили у КримSOS.

У той же час в Криму окупаційна "влада" уже почала намагатися підкупити місцевих жителів, щоб вони пішли на війну. Так, самопроголошений "прем'єр" Криму Аксьонов пообіцяв виплатити одноразову допомогу по 200 тисяч рублів для тих чоловіків, які підуть в російську армію.

Сергей Аксенов
Сергій Аксьонов/ скрін

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Диктатор РФ заявив, що першочергово служити заберуть громадян, які перебувають в запасі, і насамперед тих, хто проходив службу в лавах збройних сил Росії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів. Шойгу переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями". Він також додав, що в РФ призвуть "1% мобілізаційного ресурсу".

Стало відомо, що господар Кремля Володимир Путін продовжує втрачати союзників. Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку, заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

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