Ніяких проблем Путіну ні звільнення України до державних кордонів, ні навіть повний розгром російської армії не створить, каже Світан.

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Світан розповів, які дії ЗСУ можуть підірвати владу Путіна / Колаж: Главред, фото: скриншот

З країною-агресоркою Росією нічого не станеться, навіть якщо вдасться повністю знищити 400-тисячну російську армію. Деякі регіони країни-агресорки цього навіть не помітять. Таку думку під час чату на Главреді висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Як зазначив Світан, ситуація також не зміниться, якщо ЗСУ увійдуть до Криму або якщо Кримський міст буде зруйнований. За його словами, буде те саме, що й при відході росіян із півночі України і правого берега Дніпра.

"У Росії просто відкриють якесь нове колесо огляду, постріляють у повітря феєрверками – і нічого не буде. Якщо повністю знищити російську армію, 400 тисяч людей закопати в український чорнозем, нічого з Росією не станеться. Це через те, що стадо баранів цього навіть не помітить. А в інформаційному потоці це замінять галасом із приводу нового колеса огляду. Тому ніяких проблем Путіну ні звільнення України до державних кордонів, ні навіть повний розгром російської армії не створить. Ба більше, деякі регіони Росії цього навіть не помітять", - зауважив військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

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