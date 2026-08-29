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Путін вигадав нове цинічне виправдання для війни в Україні

Руслана Заклінська
29 серпня 2026, 18:32оновлено 29 серпня, 19:49
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Лідер РФ порівняв війну проти України з нападом косаток на ведмедів.
Путін вигадав нове цинічне виправдання для війни в Україні
Путін виправдав війну проти України законами дикої природи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 67 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Путін порівняв війну проти України з "харчовим ланцюжком" у природі
  • Такі приклади нібито треба розповідати дітям для пояснення "СВО"
  • Також Путін згадав про жорстокі звичаї північних народів

Російський диктатор Володимир Путін цинічно порівняв розв’язану Росією війну проти України із "законами дикої природи". Для ілюстрації він навів приклад косаток, які, за його словами, зграєю нападають на білих ведмедів і розривають їх на частини. Про це повідомляють росЗМІ.

Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з учителем китайської мови з Бєлгородської області Дмитром Баланчуковим. Педагог розповідав про свою поїздку на Північний полюс, після чого російський лідер вирішив провести паралель між побаченим і війною проти України.

відео дня

"Вони (косатки - ред.) їдять цих ведмедів, як мелюзгу. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це дуже цікаво. Такий харчовий ланцюжок", - заявив Путін.

Після цього російський диктатор фактично використав приклад із поведінки хижаків у природі для виправдання війни, яку Росія веде проти України. Він сказав, що про це потрібно розповідати дітям, щоб вони "розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо СВО".

Під час тієї ж розмови російський президент також згадав американського письменника Джека Лондона та описані у його творах звичаї північних народів. За словами Путіна, деякі народи залишали старих людей напризволяще або віддавали їх на поживу вовкам, оскільки плем’я нібито не могло "тягати їх із собою".

"Так, це жорстко все виглядає, але таке у них життя", - цинічно додав він.

Від чого залежить заершення війни - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів Главреду, що завершення російсько-української війни залежить не лише від дипломатії чи ситуації на фронті. Ключовою умовою може стати здатність України масштабувати удари по військових та економічних об'єктах Росії.

"Навіть попри ті мільярди, які ми витрачаємо на війну і які нам надає ЄС, нам не вистачає грошей на таке масштабування ударів. Щоб відбувся злам, грошей повинно бути в рази більше", - пояснив він.

На думку Огризка, необхідні ресурси Україна могла б отримати за рахунок заморожених російських активів у Європі.

Заяви РФ про війну - останні новини

Нагадаємо, радник президента Росії Антон Кобяков висунув версію, що Україна нібито планувала напад на Росію 8 березня 2022 року. За його словами, РФ напала першою "завдяки далекоглядності російського керівництва".

Речник Путіна також заявив, що в Кремлі не володіють відомостями про конкретні терміни нового раунду переговорів. Пєсков також стверджує, що Москва нібито залишається готовою до відновлення діалогу і підтримує контакти зі США на робочому рівні.

Як раніше повідомляв Главред, колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог висловив думку, що очільник Кремля не має наміру зупиняти бойові дії. У виступі він зазначив, що війна найближчим часом не завершиться через відмову Путіна від компромісів.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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