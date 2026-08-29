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Найвищий рівень небезпеки: США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну

Анна Ярославська
29 серпня 2026, 09:23оновлено 29 серпня, 10:10
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Американцям рекомендують не розраховувати на уряд у разі необхідності евакуації.
Посольство США попередило про ризик потужного обстрілу України
США закликали своїх громадян не відвідувати Україну / Колаж: Главред, фото: Посольство США в Україні, alerts.in.ua

Головне:

  • Держдеп США зберіг для України 4-й рівень небезпеки
  • Дипломатам обмежили пересування та заборонили в’їзд сім’ям
  • Громадянам США радять мати власний план евакуації

Посольство США посилило обмеження для дипломатів і закликає американців не їздити в Україну. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Держдепартамент залишив для України максимальний, 4-й рівень небезпеки - "Не подорожувати" (Do Not Travel).

відео дня

Американських громадян попередили, що російським ракетним атакам та атакам безпілотників піддаються не лише прифронтові території України.

Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, тому американцям радять бути готовими покинути небезпечну територію практично без попередження, реагувати на повітряні тривоги та знати розташування найближчих укриттів.

Громадянам США настійно рекомендують розраховувати на власне планування та заздалегідь мати план виїзду, не покладаючись на допомогу уряду.

Американському персоналу обмежили пересування. Для виїзду за межі Києва необхідний спеціальний дозвіл, а членам сімей держслужбовців в’їзд до України повністю заборонено.

Незважаючи на ситуацію з безпекою, посольство США в Києві продовжує працювати.

США оновили рекомендації щодо поїздок до України
США оновили рекомендації щодо поїздок до України / скріншот

Загроза ракетного обстрілу протягом найближчих 48 годин - що відомо

Основною ціллю нового удару російських агресорів може стати Київ.

Підвищена загроза ракетного обстрілу зберігається протягом найближчих 48 годин.

Підкреслюється, що під час масованого удару по Україні РФ може застосувати до 25 ракет.

"Висока ймовірність обстрілу Києва та області протягом найближчих 48 годин. Про це розвідувальне співтовариство США попередило владу України. Оцінка кількості ракет - до 25", - йдеться в повідомленні.

Найвищий рівень небезпеки: США оновили рекомендації щодо поїздок в Україну
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. Є руйнування та постраждалі.

У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження в приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися за медичною допомогою до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

Вранці в суботу мер столиці Віталій Кличко попередив про рух нової групи БПЛА - російська атака триває.

  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, п’ятеро людей постраждали внаслідок атаки РФ на підприємство в селі Мила Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника виникла масштабна пожежа та почалася детонація.

Вранці 29 серпня в селі Мила триває ліквідація наслідків. Очевидці повідомляють, що густий дим видно з багатьох районів столиці.

З зони небезпеки евакуювали понад 200 осіб. Відомо про 6 постраждалих і загиблих (точна кількість уточнюється).

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що "жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", назвавши те, що сталося, халатністю на 5-му році війни та вимагаючи від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

Офіс генерального прокурора вже розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливої службової недбалості (ст. 367 КК України).

Нагадаємо, російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram

Інші новини:

Про джерело: Державний департамент США

Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

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