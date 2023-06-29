ПВК Вагнер з Білорусі не загрожує, бойовиків розділять на 4 частини - Подоляк

Угруповання ПВК Вагнер більше не існує, Євген Пригожин працюватиме на Африку, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Пригожин в Білорусі для України не має жодного сенсу - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Загрози наступу бойовиків ПВК Вагнер з півночі з Білорусі та окупантів агресора Росії в цілому на даний момент немає. Кордон надійно укріплений. До республіки перемістили тільки частину угруповання. Вагнер розділений на чотири частини і більше не існує. Сам Євген Пригожин працюватиме на Африку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Сніданок з 1+1 у четвер, 29 червня, він розповів про те, що загрози наступу окупантів з півночі на даний момент немає. Після військового заколоту ПВК Вагнер фактично зникла. До Білорусі потрапила тільки частина бойовиків, яку розділять на чотири частини.

На думку радника глави ОП, сам Пригожин, ймовірно, тепер буде працювати на Африку.

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"Те, що Пригожин в Білорусі, для України не має ніякого сенсу, тому що ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона (ПВК "Вагнер") буде розподілена на чотири частини: одна залишиться на контракті в Міноборони РФ і буде воювати проти України. Окрема частина - це колишні "зеки", яких теж заберуть на контракт у Міноборони. Ще частина підпише контракти з росгвардією і буде на внутрішньому російському ринку. Третя складова - повернеться до Африки, тому що це основні їхні бізнес-активи. До речі, ймовірно і Пригожин буде працювати на Африку. Четверта частина залишиться тренувати білоруський спецназ", - підкреслив Михайло Подоляк.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня зробив заяву, в якій звинуватив Міноборони окупантів агресора Росії в ракетному ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв під контроль Ростов-на-Дону. Бунтівники захопили всі військові об'єкти окупантів РФ в місті, в тому числі і Південний військовий округ. Також вони збили кілька вертольотів російських повітряних сил, які спробували завдати по них ударів.

Після цього Пригожин відправив колони на Москву. Однак війська на дійшли до столиці країни-окупанта Росії, оскільки за підсумками перемовин з Лукашенком Пригожин вирішив їх розгорнути назад. В результаті було ухвалено рішення, що частина бойовиків ПВК Вагнер разом з Пригожиним відправляться до Білорусі.

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