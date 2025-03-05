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"Сувора правда": ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського миритися з Трампом

Олексій Тесля
5 березня 2025, 12:14
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Лондон переконаний у тому, що існує нагальна потреба підвести риску під скандальною суперечкою.
Старший, Трампе.
Кір Стармер провів діалог із Володимиром Зеленським для нормалізації стосунків із Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Важливо:

  • Стармер доніс до лідера України "жорстку правду"
  • Лондон хоче підвести риску під скандальною суперечкою

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр Великої Британії Кір Стармер доніс до лідера України "жорстку правду" і порадив, що саме Дональд Трамп має почути, перш ніж переговори з ним зможуть повернутися в нормальне русло.

Після цього Зеленський опублікував допис у Х, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив подяку за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку, пише The Telegraph.

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У матеріалі уточнюється, що нова позиція Зеленського була озвучена менш ніж за 24 години після того, як стало відомо, що Трамп призупинив надання військової допомоги Києву, а Стармер провів телефонну розмову з президентом США в понеділок.

Не виключено, що Британія та її європейські союзники хотіли використати теплі стосунки з українським лідером, продемонстровані на вихідних на саміті в Лондоні, щоб "донести до нього сувору правду", пише видання з посиланням на інформовані джерела.

The Telegraph додає, що Лондон переконаний у тому, що існує нагальна потреба підвести риску під цією суперечкою, але у Вестмінстері занепокоєні, що донесення Зеленського до X недостатньо, оскільки позиції Вашингтона стають жорсткішими.

Раніше повідомлялося про те, що Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським. Лідери трьох країн можуть представити мирний план главі Білого дому.

Як писав Главред, Зеленський раніше заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше Стармер заявив, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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