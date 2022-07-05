ЗСУ озброять британськими САУ і дронами-камікадзе для ударів по окупантах - Джонсон

Борис Джонсон і Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду Британії за підсумками розмови прем'єр-міністра Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останні Російські просування. Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, в тому числі про 10 самохідних артилерійських системах і курсуючих боєприпасах (дронах-камікадзе), які повинні прибути в найближчі дні і тижні", - наголошується в повідомленні.

Також сторони обговорили питання експорту українського зерна. Зокрема, лідери погодилися з важливістю вивезення українського зерна якомога швидше.

Джонсон заявив, що Британія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

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Раніше повідомлялося про те, що Україні передадуть ще 12 самохідних артилерійських установок. Шість з них надасть Франція – це будуть САУ Caesar.

Такі установки передадуть додатково до тих 12, які ця країна вже дала раніше. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

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