Трамп прибув до суду Нью-Йорка: його заарештували

Трамп став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

Трамп у суді / скріншот з youtube, CNN

Колишній президент США Дональд Трамп сьогодні, 4 квітня, прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень.

Телеканал СNN повідомляє, що Трамп формально заарештований в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

За даними ЗМІ, політик перебуватиме під вартою до винесення йому звинувачень.

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Очікується, що Трампа доставлять до зали суду, де йому пред'являть звинувачення - поява, яка, як очікується, буде швидкою і звичайною, але представляє сюрреалістичний та історичний момент в історії США.

Після формальних процедур, таких як взяття відбитків пальців і зачитування Трампа можуть відпустити.

Очікується, що після арешту на Трампа не надінуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Що заявив Трамп перед судом

Дональд Трамп назвав рішення суду присяжних політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії США.

"Це політичне переслідування і втручання у вибори на найвищому рівні в історії. З того моменту, як я спустився по золотому ескалатору у Вежі Трампа, і ще до того, як я був приведений до присяги в якості вашого президента Сполучених Штатів, радикальні ліві демократи — вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни — були зайняті полюванням на відьом", - заявив Трамп.

У чому звинувачують Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональда Трампа у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і своє ставлення до отриманих нею виплат.

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