"Це викликає тривогу": політолог вказав на ризики для України, якщо Трамп очолить США

Заяви Трампа про "закінчення війни в Україні за 24 години" насторожують. Але він популіст, тому його точка зору може різко стати протилежною.

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Політолог вказав на ризики для України, якщо Трамп очолить США/ Facebook Максим Ялі, УНІАН

Можливість Дональда Трампа знову стати президентом США становить певні ризики для України. Зокрема, насторожують його заяви, що він нібито може завершити війну всього за добу.

Такий сценарій завершення бойових дій явно передбачає, що умови миру не будуть вигідні для України. Таку думку висловив політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі в інтерв’ю Главреду.

"Звичайно, заяви Трампа не можуть не викликати тривоги щодо України, особливо щодо всіх тих рішень за 24 години. Всі чудово розуміють, що це означатиме те, що умови миру не будуть повністю задовольняти українську сторону. Підкреслю – якщо на той момент ми повністю не деокупуємо наші території і війна триватиме", – зазначає Ялі.

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Проте, за його словами, точка зору Трампа може різко змінитися, адже він популіст і підлаштовується щоразу під нову ситуацію. Політолог нагадав про ситуацію у 2016 році, коли Трамп нібито збирався визнати Крим російським.

"Але потрібно згадати 2016 рік, коли також звучали тривожні для нас заяви від Трампа по Криму, коли він нібито мав намір визнати Крим російським. Але потім виявилося, що ми отримали летальну зброю, було знято ембарго Обами. Трамп – популіст і він може змінювати свою точку зору на діаметрально протилежну, що було не раз. В тому числі, і щодо України. Все буде залежати від ситуації, яка складеться на той момент", – наголосив політолог.

Справа Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання. За версією слідства, Деніелс заплатили ,щоб" купити мовчання " щодо її передбачуваного зв'язку з політиком.

Загалом Трампа звинувачують у 34 кримінальних злочинах у фальсифікації ділової документації відповідно до статті 175 Кримінального закону Нью-Йорка.

Це перший випадок в історії США, коли чинному або колишньому президенту країни будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

Колишній президент США Дональд Трамп покинув зал суду 4 квітня після того, як йому було зачитано звинувачення. Трампа було відпущено з суду під особисте зобов'язання.

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