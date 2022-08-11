"Трампа в Європі ненавидять": його заяви про Україну ні на що не вплинуть - соціолог

Трампа ненавидять в Європі, його вважають монстром / Reuters

Дональд Трамп, який нещодавно сильно оскандалився через свою цинічну заяву про війну в Україні, насправді не може вплинути на думку і рішення Європи. Його в країнах Євросоюзу "ненавидять і сприймають як монстра". Про це в ході чату в Главреді заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Соціолог стверджує, що європейці вважають Трампа "авантюристом, шарлатаном і вульгарним буржуєм", який прийшов до влади США ненадовго.

"На щастя, Трамп в Європі сприймається просто як монстр. Його тут просто ненавидять. У Європі лінія Трампа - це маргінальна лінія. Німецька АдГ (ультраправа політична партія "Альтернатива для Німеччини" - Главред) приблизно така ж за поглядами, як Трамп: і по відношенню до емігрантів, і по відношенню до Путіна (примирливого відношенню до нього). Це - маргінали. Демократичні, ліберальні і соціал-демократичні партії, звичайно, так на світ не дивляться. Вони живуть цінностями", - говорить Ейдман.

За словами експерта, Трамп бісить європейців тим, що він "хизується багатством, він вульгарний і до того ж сексист".

"Все це огидно. Тут такі люди до влади не прийдуть. І, я сподіваюся, в Америці вже теж більше не прийдуть", - додав Ейдман.

Скандальна заява Трампа про "поступки" України щодо Криму і НАТО

45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше заявив, що якби Україна погодилася б з анексією Криму та відмовилася від курсу на вступ до Північноатлантичного альянсу, Росія б на неї не напала.

На думку американського політика, якби він перебував у кріслі американського глави держави, то Путін не ризикнув би піти на повномасштабне військове вторгнення в Україну.

"Він не зміг би цього зробити, якби був я. він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна) мають укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, тому що, я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - підкреслив Дональд Трамп.

Як на це відреагувала Україна

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк жорстко розкритикував Трампа за його цинічне висловлювання. Він назвав "поступки", про які говорив ек-президент США," російським пропагандистським штамом". Подоляк також зазначив, що головною метою Росії є знищення України.

"Росія не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО і Криму!" - абсурдний російський пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Росія напала, бо хоче знищувати Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам", - підкреслив Михайло Подоляк.

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