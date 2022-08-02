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"Не треба шукати виправдання нелюдам": Подоляк розніс слова Трампа щодо Криму та НАТО

2 серпня 2022, 13:34

Жодні поступки Кремлю не могли запобігти військовому вторгненню Росії в Україну, сказав Михайло Подоляк.

Подоляк Трамп
Заява Трампа – абсурдний пропагандистський штамп, - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Заява 45-го президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не напала б на Україну у тому випадку, якби Київ відмовився від Криму та Донбасу, є російським пропагандистським штампом. Москва все одно пішла б в атаку, оскільки її мета – знищення української держави. Не треба шукати виправдання нелюдам. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що РФ за будь-яких обставин напала б на Україну, оскільки її метою є знищення держави.

"Росія не напала б на Україну, якби та відмовилася від НАТО та Криму!"- абсурдний російський пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Росія напала, бо хоче знищувати Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам", - підкреслив Михайло Подоляк.

Скандальні слова Трампа про "поступки" України щодо Криму та НАТО

45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раніше заявив, що якби Україна погодилася б з анексією Криму та відмовилася від курсу на вступ до Північноатлантичного альянсу, Росія б на неї не напала.

На думку американського політика, якби він перебував у кріслі американського глави держави, то Путін не ризикнув би піти на повномасштабне військове вторгнення в Україну.

"Він не зміг би цього зробити, якби був я. він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна) мають укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, тому що, я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - підкреслив Дональд Трамп.

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Дональд Трамп Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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